  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yozgat’ta 15 dekarlık orman küle döndü
Gündem

Yozgat’ta 15 dekarlık orman küle döndü

Yozgat’ta meydana gelen orman yangınında 15 dekarlık alan zarar gördü.

Yeniakit Publisher
2022-09-05 19:45:00 -
Yozgat’ta 15 dekarlık orman küle döndü

Yangın, Kirazlı Göleti mevkii ormanlık alanında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için mücadele verdi. Yapılan müdahalenin ardından ekipler yangını 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına almayı başardı. Soğutma çalışmalarının gerçekleştirildiği bölgede yaklaşık 15 dekarlık alanın ise küle döndüğü öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23