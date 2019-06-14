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Yozgat’ta 1 yıl içinde ekmeğe 2. kez zam yapıldı

Yozgat’ta bir yıl içerisinde ekmeğe yapılan yüzde 50 zam vatandaşların tepkisine neden oldu.

14 Haziran 2019 Cuma 15:36
Yozgat’ta 1 yıl içinde ekmeğe 2. kez zam yapıldı

Yozgat’ta bir yıl içerisinde ekmeğe yapılan yüzde 50 zam vatandaşların tepkisine neden oldu. 200 gramlık somun ekmeğin fiyatı bugün itibariyle 1 liradan 1 lira 25 kuruşa yükseldi.


Yozgat’ta geçen yıl ağustos ayında 1 liraya satılan 250 gram somun ekmeğin gramajını 200 grama düşürerek ekmeğe gizli zam yapan fırıncılar, bugün itibariyle ekmeğe yüzde 25 daha zam yaparak 200 gram somun ekmeği 1 lira 25 kuruştan satmaya başladı. Ekmeğe bir yıl içerisinde yüzde 50 zam yapılmasına tepki gösteren vatandaşlar da yetkilileri göreve davet etti.


Bir yılda yapılan zam ile dar gelirli ailelerde büyük sorunların yaşanacağına dikkat çeken Hüseyin Kaya, “Fırıncılar ekmeğe zam yaparken dar gelirli ailelerin akıbetini düşünmeden hareket ediyor. Ekmeğe yapılan bu zammı uygun bulmuyorum. Yetkililerin oturup bu sorunu konuşmaları gerekiyor. Hiçbir itiraz olmayınca fırıncı esnafı da akılları estikçe ekmeğe zam yapıyorlar. Bu duruma valimizin, belediye başkanımızın bir an önce el atması gerekiyor” dedi.


Birçok ilde olduğu gibi Yozgat’ta da belediyenin ekmek fırını açması gerektiğini de vurgulayan Kaya, böylece fırıncı esnafının istedikleri gibi ekmeğe zam yapamayacağını söyledi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 15:36
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