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Aktüel Yozgatlı beşizlerin okul özlemi
Aktüel

Yozgatlı beşizlerin okul özlemi

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde yaşayan 3. sınıf öğrencisi beşizler, okulların bir an önce açılmasını bekliyor - Zeynep Bulut: - "Okulumu, öğretmenimi ve arkadaşlarımı çok özledim" - Anne Özlem Bulut: - "İnşallah virüs biran önce gider de okullarımız açılır. Çocuklar okulun açılmasın çok istiyor, sürekli dua ediyorlar"

Yeniakit Publisher
2020-09-30 14:57:38 -
Yozgatlı beşizlerin okul özlemi

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde yaşayan beşizler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve canlı derslerle eğitimlerini aksatmadan sürdürüyor.

Akdağmadeni ilçesinde İbrahim ve Özlem Bulut çiftinin 2012 yılında dünyaya gelen prematüre beşiz çocukları, aynı anda tek bilgisayar ile beşi bir arada ders yapıyor.

Annelerinin, eğitimlerini yakından takip ettiği beşizler, öğretmenlerinin verdiği ödevleri yaptıktan sonra bilgisayarın başında dersin başlamasını sabırsızlıkla bekliyor.

EBA TV'den de derslerini takip eden beşizler, canlı derslere katılarak öğretmenleri ve arkadaşlarını da ekranda görmüş oluyor.

Anne Özlem Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarının EBA TV ve canlı derslerle eğitimlerini sürdürdüğünü söyledi.

Ev işlerini çocuklarının ders saatlerine göre ayarladıklarını ifade eden Bulut, "Saat 13.10'da canlı ders başlıyor ve 16.00'ya kadar sürüyor. Canlı derslerde bazen internet sorunu oluyor, bağlantı sağlanamıyor, geç katılmalar oluyor. Evimizde tek bilgisayar var. İnternetimizi de komşudan alıyoruz ama internet bağlatacağız. Cep telefonundan bağlanıyoruz ama onlar da sınırlı olduğu için kullanamıyoruz. " dedi.

Bulut, okuldaki eğitimle evde ekran başındaki eğitimin bir olmadığını belirterek "Okulda olsa daha iyi olurdu, evde ister istemez serbest oluyorlar, okuldaki gibi derslere dikkatini veremiyorlar. Elimizden geleni yapıyoruz ama yine de olmuyor. İnşallah virüs bir an önce gider de okullarımız açılır. Çocuklar okulun açılmasın çok istiyor, sürekli dua ediyorlar. Arkadaşlarını ve öğretmenlerini çok özlediler." diye konuştu.

Beşizlerden Zeynep Bulut da haftanın 6 günü canlı derse katıldıklarını, dersleri EBA TV'den izlediklerini belirterek "Okulların bir an önce açılmasını istiyoruz. Öğretmenimi ve arkadaşlarımı çok özledim. Okullar açılsın diye dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ömer Faruk Bulut ise sabah erken kalktığını ve okula gidecek gibi hazırlık yaptığını anlatarak kardeşleriyle okula gitmeyi çok özlediğini söyledi.

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