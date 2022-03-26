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Oruç Yozgat iftar saat kaçta? Yozgat imsakiye 2022
Oruç

Yozgat iftar saat kaçta? Yozgat imsakiye 2022

2022 diyanet imsakiye | 2022 imsakiyeleri belli oldu. Yozgat’ta yaşayanlar iftar ve sahur vakitlerini araştırmaya başladı. Peki, Yozgat ilk iftar saat kaçta? Yozgat sahur saatleri

Yeniakit Publisher
2022-03-26 20:03:00 -
Yozgat iftar saat kaçta? Yozgat imsakiye 2022

On bir ayın sultanı ramazan büyük bir hasretle bekleniyor. Ramazan ayı öncesinde ise sahur ve iftar saatleri belli oldu. Yozgat’ta il iftar 19.12’de yapılacak.

Yozgat iftar saat kaçta? Yozgat imsakiye 2022

 

Kimler oruç tutmakla yükümlüdür?

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.

İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.

 

 

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