Yozgat Bozok Üniversitesi yeni personeller alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi yeni personel alımı için harekete geçti. Söz konusu üniversite çok sayıda öğretim görevlisi alımı yapacak.
Yozgat Bozok Üniversitesi, üniversityede görevlendirilmek üzere yeni personel alımları yapacak. Basın İlan Portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre Yozgat Bozok Üniversitesi, doçent, öğretim üyesi ve profesör kadrolarında istihdam edilmek üzere çok sayıkda kadroya personel alımı gerçekleştirecek.
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