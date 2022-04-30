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Ekonomi Yozgat Bozok Üniversitesi yeni personeller alacak
Ekonomi

Yozgat Bozok Üniversitesi yeni personeller alacak

Yozgat Bozok Üniversitesi yeni personel alımı için harekete geçti. Söz konusu üniversite çok sayıda öğretim görevlisi alımı yapacak.

Yeniakit Publisher
2022-04-30 14:50:00 -
Yozgat Bozok Üniversitesi yeni personeller alacak

Yozgat Bozok Üniversitesi, üniversityede görevlendirilmek üzere yeni personel alımları yapacak. Basın İlan Portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre Yozgat Bozok Üniversitesi, doçent, öğretim üyesi ve profesör kadrolarında istihdam edilmek üzere çok sayıkda kadroya personel alımı gerçekleştirecek.

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