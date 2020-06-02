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Aktüel

Yozgat Belediyesi’ndeki ‘zimmet’ soruşturmasında 4 kişi tutuklandı

Yozgat Belediyesi’nde başlatılan ‘zimmet’ soruşturmasında gözaltına alınan 7 personelden 4’ü tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 21:57:41 -
Yozgat Belediyesi’ndeki ‘zimmet’ soruşturmasında 4 kişi tutuklandı

Yozgat Belediyesi’nde başlatılan ‘zimmet’ soruşturmasında gözaltına alınan 7 personelden 4’ü tutuklandı.


Yozgat Belediyesi’nde Mülkiye müfettişleri ve Sayıştay denetçilerince yapılan inceleme sonunda ‘zimmet’ suçu iddiasıyla pazar günü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan 7 personel, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüphelilerden A.U.K., E.Ç., M.B.T. ve İ.C.A. tutuklanırken, O.K., Ö.Ş. ve U.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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