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Aktüel Yozgat Belediye Başkanı Köse, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Yozgat Belediye Başkanı Köse, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 09:52:42 -
Yozgat Belediye Başkanı Köse, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

YOZGAT (AA) - Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Köse, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ile yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Köse, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet", spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğraflarına oy kullandı.

Fotoğrafların hepsinin güzel olduğunu ve seçmekte zorlandığını belirten Köse, foto muhabirlerine teşekkür etti.

Köse, "Anadolu Ajansını tebrik ediyorum. Yaptığı tarafsız haber ve yorumlarla bizim doğru habere ulaşma kaynağımız. Ajansın yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi.

Anadolu Ajansının yılın fotoğrafları oylamasına katılmaktan mutlu olduğunu dile getiren Köse, şunları belirtti:

"İnşallah beğendiğimiz fotoğraflar dereceye girer de biz de doğru tercih yaptığımızı anlarız. Yaşam kategorisinde Muhammed bebeğin mutluğunu beğendik. Spor kategorisinde lastiklerden voleybol sahası yapan çocuklarımızın fotoğrafını beğendik. Kendi düşünceleri ve kısıtlı imkanlarla oluşturdukları sahada voleybol oynayan çocuklarımızın spora özlemini görüyoruz. Haber kategorisinde ise 86 yıl sonra ibatede açılan Ayasofya'nın açılış fotoğrafı hem manevi hem de milli duyguları kabartan bir fotoğraftı, onu seçtik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Köse, 2020 yılında pek çok haberi AA'dan aldıklarını vurgulayarak, "2020 yılı tabiri caizse felaketler yılı gibi oldu. İnşallah bundan sonraki yılımız daha iyi geçer. 2020 yılında sel felaketleri, koronavirüs, sonrasında depremler oldu. Halkımız ve dünya halkları da eza, cefa çekti. İnşallah 2021 yılı tüm insanlığa hayırlı olur." ifadelerini kullandı.

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