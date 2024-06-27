Youtuber Altaylı’da bunama emareleri

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28 Şubat sürecinde eğitim hakları elinden alınan başörtülü kızları ‘fahişe’ diyecek kadar ahlaksızlaşan ve yazılarında hep dindar insanları hedef alan Youtuber Fatih Altaylı, şimdi de akit’e iftira attı. Önceki gün Youtube’da yaptığı yayında desteksiz sallayan Altaylı, FETÖ’cülerin kurduğu düzenek ile kaydedilen ve 6 Mayıs 2010’da video paylaşım sitesi Metacafe’de ‘Deniz Baykal - Seks Kasedi’ başlığıyla paylaşılan CHP’nin eski lideri Baykal’ın görüntülerini akit TV’de izlediğini söyledi. akit TV’nin kaset skandalından 5 yıl sonra 29 Nisan 2015’te yayın hayatına başladığından bihaber olan Altaylı, “O sırada teke tek programındaydım. Baykal’ın o hanımefendi ile uygunsuz görüntülerini akit TV’den izleyince ‘Bu nasıl rezalettir’ diye bayağı bir tepki gösterdim. Bunun üzerine Deniz Baykal genel başkanlıktan düştü” şeklinde baştan aşağı kurgudan ibaret olan ifadeler kullandı. Altaylı’nın skandal sözleri, “dolandırıcılardan beslene beslene iyice onlara benzedi” tepkilerine neden oldu. Altaylı’nın YouTube kanalına sponsor olan ve onu fonlayan kripto para şirketi ICRYPEX’in CEO’su Gökalp İçer’in ismi dolandırıcılık davasıyla gündeme gelmişti. İçer ile SGK’lı işçisi Murat Şirinov hakkında, Türk Devletleri Teşkilatı Sekreteryası’nda görevli Azerbaycanlı Farukh Jumayev, Hasanali Hasanov, Jeyhun Shahverdiyev’i dolandırmaktan 7 buçuk yıl hapis istenmişti.