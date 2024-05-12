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Medya Youtube'dan İhsan Şenocak Hoca'ya İsrail sansürü!
Medya

Youtube'dan İhsan Şenocak Hoca'ya İsrail sansürü!

Yeniakit Publisher
2024-05-12 15:38:00 -
Youtube'dan İhsan Şenocak Hoca'ya İsrail sansürü!

Katil İsrail dünyanın gözü önünde soykırım suçu işlemeyi sürdürürken, Youtube platformu siyonistleri eleştiren hiçbir yayına izin vermiyor.

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak'ın 2014 yılında bir Cuma hutbesinde İsrail'i eleştiren ifadelerinin yer aldığı video, Youtube tarafından kaldırıldı.

İhsan Şenocak Hoca, Youtube'dan videosunun kaldırılmasına ilişkin şunları söyledi:

Youtube,10 yıl önce siyonist israilin GAZZE’ye saldırısını telin ettiğim aşağıdaki Cuma hutbesini bugün yasakladı. Küresel sömürü, bütün mecraları kapatsa, bütün kürsülere yasak koysa da siyonistlere olan öfkeye engel olamayacak. Lâ Galibe illallah.

Youtube geçtiğimiz günlerde de HÜDA Par'ın kanalını kapatmıştı.
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