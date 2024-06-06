  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji YouTube'dan geç kalmış karar
Teknoloji

YouTube'dan geç kalmış karar

Yeniakit Publisher
2024-06-06 01:00:00 -
YouTube'dan geç kalmış karar

YouTube, potansiyel olarak tehlike barındıran içeriklere reşit olmayan kullanıcıların erişimini engellemek amacıyla ateşli silah videolarıyla ilgili politika değişikliğine gitti.

Video paylaşım platformu Youtube'dan yapılan açıklamada, potansiyel olarak tehlike barındıran içeriklere reşit olmayanların ulaşmasının önüne geçilmesi adına ateşli silah barındıran içeriklerin erişimine ilişkin değişikliğe gidildiği bildirildi.

Açıklamada, ateşli silahların emniyetinin nasıl açıldığını gösteren tüm videoların yasaklanacağı belirtilerek, ev yapımı silah, otomatik silah ve susturucu gibi ateşli silah aksesuarlarını gösteren videoların da 18 yaş ve üzerindeki kullanıcılarla sınırlandırılacağı kaydedildi.

Ateş edip etmedikleri fark etmeksizin ateşli silah tutan kişilerin yer aldığı canlı yayınların yasaklanacağı vurgulanan açıklamada, bu tanıma video oyun içeriklerinin dahil olmadığı belirtildi.

Açıklamada, değişikliklerin 18 Haziran'da yürürlüğe gireceği kaydedilerek, içerik üreticileri ve kullanıcılara bahsedilen hususlara dikkat etmeleri çağrısında bulunuldu.​​​​​​​

Kaynak: AA
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Youtube'dan HÜDA PAR'a sansür!
Youtube'dan HÜDA PAR'a sansür!

Medya

Youtube'dan HÜDA PAR'a sansür!

Youtube'dan İhsan Şenocak Hoca'ya İsrail sansürü!
Youtube'dan İhsan Şenocak Hoca'ya İsrail sansürü!

Medya

Youtube'dan İhsan Şenocak Hoca'ya İsrail sansürü!

Kullanıcılar tepkili! Youtube bir özelliğini daha ücretli yapıyor
Kullanıcılar tepkili! Youtube bir özelliğini daha ücretli yapıyor

Teknoloji

Kullanıcılar tepkili! Youtube bir özelliğini daha ücretli yapıyor

YouTube’yi yerle bir etti! Rekor kırdı
YouTube’yi yerle bir etti! Rekor kırdı

Teknoloji

YouTube’yi yerle bir etti! Rekor kırdı

CZN Burak, Türkiye'de en çok aboneye sahip YouTube kanalı oldu
CZN Burak, Türkiye'de en çok aboneye sahip YouTube kanalı oldu

Sosyal Medya

CZN Burak, Türkiye'de en çok aboneye sahip YouTube kanalı oldu

CZN Burak, Türkiye'de en çok aboneye sahip YouTube kanalı oldu
CZN Burak, Türkiye'de en çok aboneye sahip YouTube kanalı oldu

Sosyal Medya

CZN Burak, Türkiye'de en çok aboneye sahip YouTube kanalı oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23