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Teknoloji YouTube'dan flaş karar! Bu içerikler tamamen engellenecek
Teknoloji

YouTube'dan flaş karar! Bu içerikler tamamen engellenecek

Video paylaşım platformu YouTube, tüm aşı karşıtı içeriği engelleyecek ve koronavirüsün ötesine geçerek kızamık ve su çiçeği gibi diğer aşıları hedef alan içeriklere de izin vermeyecek.

Yeniakit Publisher
2021-09-29 16:36:00 -
YouTube'dan flaş karar! Bu içerikler tamamen engellenecek

Aşı karşıtlarına karşı kritik hamlelerden biri de YouTube'dan geldi.

Reuters'ın Washington Post'a dayandırdığı habere göre, video paylaşım sitesi aşı karşıtı içeriklerin tümünü yasaklama kararı aldı.

Ancak karar koronavirüs aşısıyla sınırlı değil.

Kızamık ve su çiçeği gibi diğer aşıları hedef alan içeriklere de izin verilmeyecek.

YouTube'un Küresel Güven ve Güvenlik Başkan Yardımcısı Matt Halprin'e atıfta bulunulan haberde, birkaç kanalı kapatarak önde gelen aşı karşıtı aktivistleri de yasaklama kararı alındı.

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