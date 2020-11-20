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Teknoloji Youtube'da yeni dönem başlıyor
Teknoloji

Youtube'da yeni dönem başlıyor

Youtube, sesli reklamlar özelliğini yayınlamaya hazırlanıyor. Söz konusu özellik ile birlikte kullanıcılar, sadece görüntülü değil sesli reklamlarla da karşılaşmaya başlayacak.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 00:52:00 -
Youtube'da yeni dönem başlıyor

Video paylaşım platformu Youtube'da yeni bir dönem başlıyor. Şirket, sesli reklamlar özelliğini duyurdu. Kullanıcılar, yeni özellik ile birlikte sadece görüntülü değil, sesli reklamlarla da karşılaşmaya başlayacak.

Sesli reklamlar, kısa animasyonlar ile hazırlanmış ve 15 saniye sürecek şekilde kullanıcıların karşısına çıkacak.

Yeni özelliğe ilişkin açıklama yapan Youtube Reklam Müdürü Melissa Hsieh Nikolic, sesli reklamların marka bilinirliliğini yüzde 75 oranında arttırdığını belirtti.

Henüz test aşamasında olan özelliğin ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.

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