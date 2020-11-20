Youtube'da yeni dönem başlıyor

Video paylaşım platformu Youtube'da yeni bir dönem başlıyor. Şirket, sesli reklamlar özelliğini duyurdu. Kullanıcılar, yeni özellik ile birlikte sadece görüntülü değil, sesli reklamlarla da karşılaşmaya başlayacak.

Sesli reklamlar, kısa animasyonlar ile hazırlanmış ve 15 saniye sürecek şekilde kullanıcıların karşısına çıkacak.

Yeni özelliğe ilişkin açıklama yapan Youtube Reklam Müdürü Melissa Hsieh Nikolic, sesli reklamların marka bilinirliliğini yüzde 75 oranında arttırdığını belirtti.

Henüz test aşamasında olan özelliğin ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.