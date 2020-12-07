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Teknoloji YouTube yorumlara düzenleme getiriyor
Teknoloji

YouTube yorumlara düzenleme getiriyor

Youtube, bu kez de hakaret ve nefret söylemi içeren yorumlara karşı harekete geçti. Şirket, bu tarz yorumları azaltacak yeni bir algoritma geliştirdiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 22:45:00 -
YouTube yorumlara düzenleme getiriyor

Video paylaşım platformu Youtube, yorumlarda nefret söylemini azaltmak için yeni bir özellik geliştirdi. Söz konusu özellik, hakaret ve nefret söylemi içeren yorumlar tespit edecek ve paylaşılmadan önce kullanıcılara uyarılarda bulunacak.

Kullanıcılar, yorumu düzenleyebileceği gibi hiçbir şey yapmadan olduğu şekilde paylaşabilecek. Ancak platform, kullanıcıları kısıtlamak yerine yorum yapmadan önce bir kez daha düşünmeleri için uyaracak.

Bu kapsamda video içerik üreticileri, bu tür yorumlardan kaçınmak için otomatik olarak filtreleme yapabilen bir YouTube Studio özelliğine kavuşacak.

Yeni özelliğin ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.

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