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Youtube içerik yayın politikasını güncelledi! Cinsiyet eşitliği sapkınlığını destekleyecek

Küresel işgalci aktörlerin kontrolünde ve büyük oranda Siyonist sermayeli Google’ın video içerik platformu olan Youtube; Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) üzerinden dünyada yaygınlaştırılmaya ve meşrulaştırılmaya çalışılan LGBT sapkınlıklarına destek verecek şekilde yayın politikasını güncellediğini duyurdu.

06 Haziran 2019 Perşembe 13:40
Youtube içerik yayın politikasını güncelledi! Cinsiyet eşitliği sapkınlığını destekleyecek

 Uğur Kağan Hanoğlu  yeniakit.com.tr 

2006 yılında Google tarafından 1.65 Milyar Dolar’a satın alınan ve aradan geçen zamanda dünyanın en büyük video içerik platformu haline gelen Youtube, dün güncellediği yayın politikasında, “Cinsiyeti bozma, aileyi tahrip etme” projesi olarak bilinen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği “TCE” projesine destek vereceğini duyurdu. Uzmanlar, Youtube’un bundan sonra çocuklar için çok daha zararlı hale geleceğine dikkat çekerek aileleri uyarıyorlar.

“Cinsel Yönelim” adıyla meşrulaştıracaklar

5 Haziran’da içerik yayın politikasında değişiklik yapıldığını duyuran Youtube, “Cinsel Yönelim” başlığını yıldızladı ve başlık için ek açıklama notu koydu. Youtube yönetimi, LGBT sapkınlarının yüklediği videolarla ilgili yorum, eleştiri ve içerikleri de engelleyeceğini duyurdu. Aileyi tahrip etme projesi olarak bilinen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği projelerine destek olacaklarını belirten Youtube yönetimi, bu desteğin içeriğini şu ifadelerle vurguladı:

“Toplumun ‘Cinsel Yönelim’ tanımıyla ilgili görüşlerinin gelişmekte olduğunu göz önünde bulundurarak Toplumsal Cinsiyet, Cinsiyet ve Cinsel Yönelim tanımlarına atıfta bulunuruz.”

LGBT sapkınlarının reklam alanı haline gelecek

Barındırdığı milyonlarca zararlı video içerikleriyle özellikle küçük çocuklar ve gençler için en zararlı platformlardan biri haline gelen Youtube, yayınladığı reklamlardan aldığı paralarla LGBT sapkınlığının yaygınlaşmasına sponsor olacak. Youtube, yeni içerik politikasının tanımında kullandığı “Aşağıdaki özelliklerden herhangi birine dayalı olarak bireylere veya gruplara yönelik şiddeti veya nefreti teşvik eden içerikleri kaldırırız.” şeklindeki uyarı ifadesiyle, LGBT sapkınlığını koruyup kollayacağının mesajını verdi. Youtube’un LGBT sapkınlarının meşrulaştırılması amacıyla yürütülen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği projelerine destek vereceğini duyurmasının ardından, Youtube platformunun LGBT sapkınlarının reklam alanı haline geleceğine kuşku yok.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 13:40
  1. youtube
  2. cinsiyet eşitliği

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