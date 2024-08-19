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Spor Young Boys - Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Spor

Young Boys - Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-08-19 16:37:00 -
Young Boys - Galatasaray maçının hakemi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi play-offu müsabakasında Young Boys ile karşılaşacak Galatasaray'ın mücadelesinde Alman hakem Daniel Siebert görev alacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'unda 21 Ağustos Çarşamba günü İsviçre temsilcisi Young Boys ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'ın maçını, Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.

Ayrıca, müsabakanın Video Yardımcı Hakem (VAR) görevi Christian Dingert'e verildi. Galatasaray, bu önemli mücadelede tur atlamak için Young Boys karşısında avantajlı bir skor arayacak.

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