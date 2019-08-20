Yosun maskesinin etkisine inanamayacaksınız!

Yosun maskesi ve peelingleri selülit görünümünü azaltmaya yardımcı olmanın hesaplı bir yoludur. Mineral zengini doğal bir cilt soyucu olan su yosunu kan dolaşımını harekete geçirmeye yardımcı olarak selülit görünümünü azaltmaya yardımcı olur. Dilerseniz en etkili yosun türü olan spirulinayıda kullanabilirsiniz.

Bu maskeyi yüzünüze uyguladığınızda, temizlenmiş ve gençleşmiş bir ciltle karşılaşacağınız kesin. Yosun ve doğal yağın karışımı, klasik bir maske yapmak için yeterli olacaktır.

Sizde cildinizde böyle bir etki olsun diyorsanız, bu maskeyi mutlaka denemelisiniz! Kesin sonuç alacağınız yosun maddesinin, hiçbir zararı ve yan etkisi yoktur. Bu nedenle gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Malzemeler;

20 gram su yosunu,

125 ml yeşil kil,

60 ml misket limonu suyu

1 yemek kaşığı bal

3 yemek kaşığı sıcak su

Yapılışı

Önce su yosununu öğütün ve yeşil kilin içine katın.

Limon suyu, bal ve sıcak suyu ekleyin.

Bacaklarınıza sürüp streçleyin ve 25 dakika beklettikten sonra duşta durulayın.

Haftada bir uygulamayı deneyin.

Kaynak: Meraklımelehat.com