Yorumcu Sinan Engin: Şampiyonluktaki en büyük adayım Galatasaray

Sinan Engin, Göztepe Galatasaray maçını Beyaz TV'de yorumladı.

İşte Sinan Engin'in açıklamaları:

'Şampiyonluktaki en büyük adayım Galatasaray'

"Galatasaray, 31 Ocak’a kadar iki forvet transferi yapacaktır. Fatih Hoca bugün çok net konuştu ve Galatasaray yönetimini topa tuttu. Terim, Galatasaray yönetiminin kucağına bombayı bıraktı. Transfer yapılmasa bile bana göre Galatasaray ligin en kaliteli takımı. Şampiyonluktaki en büyük adayım Galatasaray."

"Fatih Terim istifa etmez"

"Fatih Terim şu ortamda istifa etmez. Kasımpaşa ve Sivasspor dışında bütün kulüplerin durumu patlak. Galatasaray'da Fatih Terim bu kadar desteklenmemişti."

"Galatasaray, Destro'yı transfer edebilir"

"Galatasaray'ın parası var. Galatasaray, Destro'yı transfer edebilir. Sinan Gümüş golcü mü? Sinan Gümüş, Galatasaray'ın kadrosunda golcü oldu! Galatasaray'ın iyi santrafor alacağına eminim!"