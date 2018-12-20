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Yorumcu Serkan Reçber: Babel'e haksızlık yapılıyor

Futbol yorumcusu Serkan Reçber, Beşiktaş forması giyen ancak takımdaki kariyeri belirsiz olan Ryan Babel hakkında açıklamalarda bulundu.

20 Aralık 2018 Perşembe 03:18
Yorumcu Serkan Reçber: Babel'e haksızlık yapılıyor

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakıldıktan sonra ihtar cezası alan ve yeniden takıma dönen Babel'in geleceği konusunda belirsizlik devam ederken, TRT Spor'da Serkan Reçber Hollandalı futbolcuya bazı konularda haksızlık yapıldığını dile getirdi.

Serkan Reçber TRT Spor'da şunları söyledi:

"Babel'e haksızlık yapılıyor''

Babel'e haksızlık yapılıyor. Özellikle yabancı oyuncular bizim gibi duygusal değil. Türk oyuncunun sözleşmesi bittiğinde evladım sen bizim oyuncumuzsun. Devre arası olmasa bile sezon sonu beraberiz diyerek oyuncunun kafasındaki soru işaretini kaldırırsınız.

"Niye bu parayı istiyor diye kızmamak lazım''

Yabancı oyuncular hep şunu ister. Ailesi buradadır. Çocuğunun okulu buradadır ve gelecek kaygısı istemez. Geleceğini görmek ister. Bundan dolayı Babel'i eleştiremem. Babel neden bu parayı istiyor diye eleştiren arkadaşlarımızın da böyle düşünmesi gerektiğini söylerim. Performans, oyunculuk ve formu eleştirilebilir. Babel'in eleştirilmemesi gereken futbolculuğu ve mukavele istemesi eleştirilmemeli. Babel bir gece rüyaya yatan ve ertesi gün kalktığında bu parayı isteyen bir oyuncu değil. Babel takımda alınan paraları bildiği ve gördüğü için, onların performansına bakıp kendi performansına bakıp değerlendirdiği için bu parayı istiyor. Niye bu parayı istiyor diye kızmamak lazım. Anlamak lazım. Katılmayabilirsiniz ama anlamanız gerekir. Babel'i de böyle görmeniz lazım.

"Beşiktaş'ın Babel'e ihtiyacı var''

Beşiktaş taraftarının ve camiasının Babel noktasında fikrini değiştirip, oyuncuyu desteklemeli. Beşiktaş'ın Babel'e ihtiyacı var çünkü.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 03:18
  1. Serkan Reçber
  2. Beşiktaş
  3. Ryan Babel

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