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Yorumcu Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'yi bu sezon taraftar kümede tuttu

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin 1-1 berabere kaldığı Trabzonspor maçını analiz etti.

28 Nisan 2019 Pazar 02:04
Yorumcu Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'yi bu sezon taraftar kümede tuttu

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertlilerin golü Valbuena'dan gelirken, bordo mavili ekibin golünü Yusuf Yazıcı kaydetti. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, 90 dakikayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.Dilmen'in maç sonu açıklamaları şu şekilde:

'Fenerbahçe'yi bu sezon taraftar kümede tuttu'

"Fenerbahçe bir daha bu kadar seyirci bulamaz. 40 bin seyirci oyunun sonuna kadar rakibe, hakemlere baskı kurdu. Trabzonspor da 24 yıl sonra buradan 3 puan almayayım diye her şeyi yaptı. Fenerbahçe 34 puan yaptı, 4 maçtır kazanamıyor. Bu 1 puan çok önemli, yıllardır olan gelenekten dolayı önemli. Fenerbahçe'yi bu sezon taraftar kümede tuttu''

'Öyle bir top keser ki, kimse dokunmadan gol olur'

''Mücadele ettiği zaman Fenerbahçe bu kadar oynayabiliyorsa ve mücadele etmeyince az daha 5 tane yiyecekse, gelecek yılları iyi analiz etmek lazım. Bugün 1-1'e dönmenin antrenörle falan alakası yok. Taraftarın baskısıyla, ciğerden oynamakla oldu. Fenerbahçe'de bu kadar vasat oynayan oyuncular içinde en azından Valbuena'yı al, içeri at. 56 dakika boyunca duran topları Hasan Ali kullandı. Hasan Ali mi kullanır, Valbuena mı kullanır. Öyle bir top keser ki, kimse dokunmadan gol olur."

'Ali Koç'un 7 yaşından beri görmedim dediği bir takım...'

"Alanyaspor ile bu maç arasında en büyük fark; bir tarafta ruhsuz ve gamsız bir takım, Ali Koç'un 7 yaşından beri görmedim dediği bir takım, bugün de çok coşkulu ama üretemeyen bir takım. Her ikisinde de problem olduğunu görüyoruz."

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 02:04
  1. Rıdvan Dilmen
  2. Fenerbahçe
  3. Trabzonspor
  4. Süper Lig

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