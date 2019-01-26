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Yorumcu Rıdvan Dilmen: Babel'in gidişi Beşiktaş'a en az 7-8 puana mal olacak

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın kendi sahasında berabere kaldığı Erzurumspor maçını yorumladı.

26 Ocak 2019 Cumartesi 00:27
Yorumcu Rıdvan Dilmen: Babel'in gidişi Beşiktaş'a en az 7-8 puana mal olacak

Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan % 100 Futbol programında değerlendirdi.

İşte Dilmen'in yorumları:

"Beşiktaş'ta sürekli kadro değişiyor. Birlikte oynama alışkanlığını kaybettiğiniz zaman uyumu problemi yaşatır. Beşiktaş istekli ama uyum problemi yaşıyor. Omurga sürekli değişiyor, oyun içerisindeki isteğiniz telaşa dönüyor."

"Erzurumspor gibi takımları aşmak için gol bulmalısınız . Erzurumspor uzun süre 0-0'ı oynayabiliyor. Şenol Güneş'in mutlaka ikinci yarıya başlarken değişikliğe gideceğini düşünüyorum.."

"Bence Burak ve Ljajic iyi bir ikili olacak. İlerleyen haftalarda bunu göreceğiz. Beşiktaş için kilidi açacak oyuncu olarak Oğuzhan'ı görüyorum. Ljajic gitmek istiyor, arkadan da Oğuzhan desteğiyle Beşiktaş golü bulabilir."

'Beşiktaş'ta sıkıntılar var'

"Quaresma, Porto'ya mı gidiyor, Tolgay ise Fenerbahçe'ye mi gidiyor, bunlar sürekli konuşuluyor. Beşiktaş'ta sıkıntılar var. Kulüplerimizde sıkıntılar var. Galatasaray forvet alamadı. Başakşehir bir forvet daha aldı Demba Ba. İş, haksız rekabete doğru gidiyor."

'Anlamsız bir şekilde topa atladı'

"Beşiktaş hem taktik olarak, hem oyuncular olarak sürekli değişti maçta. Daha da değişebilirdi, Quaresma devreye girdi, atıldı oyundan. Anlamsız şekilde atladı topa."

'Dorukhan takımı ateşliyor'

"23 yaşında olmasına rağmen Dorukhan; şanssız bir şekilde kendi kalesine gol atmış olmasına rağmen güven kaybetmiyor, demoralize olmuyor. Arayışına, isteğine devam ediyor. Gol attıktan sonra dahi, sevinç gösterisi yerine 2. golü hızla aramak için takımını ateşliyor.""34 yaşındaki "tecrübeli" Quaresma, profesyonel olmayan hareketleriyle rakibe avantaj sağlıyor. Gereksiz kırmızı kart görüp Beşiktaş'ı belki de kazanabileceği bir maçtan, 2 puandan ediyor."

"Beşiktaş 2 sene üst üste şampiyon olmuş, 3. sene de son haftalara kadar şampiyonluğu kovalamış, Şampiyonlar Ligi'nde iyi işler başarmış bir takım. Fark 6 puana inmiş ama hoca maç öncesi 'Kim gider, kim kalır bilmem' dersen, bu olmaz."

"Babel'in gidişi Beşiktaş'a en az 7-8 puana mal olacak."

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 00:27
  1. Rıdvan Dilmen
  2. Beşiktaş
  3. Erzurumspor
  4. Süper Lig
  5. Büyükşehir Belediye Erzurumspor

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