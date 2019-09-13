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Yörüklerin gelir kapısı Akdağ

Kütahya’nın en yüksek dağı olan 2 bin 120 rakımlı Akdağ yaylalarında hayvancılık yapan aileler senenin 6 ayını Akdağ’da yaylalarda geçiriyorlar.

13 Eylül 2019 Cuma 11:10
Yörüklerin gelir kapısı Akdağ

Kütahya’nın en yüksek dağı olan 2 bin 120 rakımlı Akdağ yaylalarında hayvancılık yapan aileler senenin 6 ayını Akdağ’da yaylalarda geçiriyorlar.


Gediz ve Şaphane ilçelerinden 20’ye yakın aile, Yörük kültürünü yaşatıyor ve iki ilçenin ekonomisini yakından ilgilendiren hayvancılığı ayakta tutuyorlar. Her yıl nisan ayında dağa çıktıklarını ve ekim ayı sonuna kadar Akdağ Yaylaları’nda kaldıklarını söyleyen aileler, son yıllarda Akdağ’da yaylacılık yaparak hayvan yetiştiren aile sayısının düştüğünü ve devlet desteği olmadığı için hayvancılık yönünden günden güne gerilediklerini belirttiler.


Şaphane Ziraat Odası Başkanı Talat Bilaloğlu ise, yaptığı açıklamada, ’’Akdağ yaylalarında 50 yıldır hayvancılık yapan ailelerimiz var. Zaman zaman bu ailelerimizi ziyaret ediyor hal hatır soruyoruz. Yılın 6 ayını yaylada geçiren bu ailelerimizin ilçe ekonomimize katkıları oldukça önemlidir. Dünyaca ünlü Şaphane kebabımız bu yaylalarda yetişen hayvanlardan yapılır. Ayrıca eşsiz lezzete sahip Akdağ peyniri bu yaylalarda hayvancılık yapan Yörük kadınlarımız tarafından eski usul üretilerek, tamamen organik olarak ilçe pazarımıza ulaştırılıp satılıyor. Yayla kültürü ve bu kültüre dayalı ekonomik kazancın kesilmemesi için, bu ailelerimize gerekli desteğin devletimiz tarafından verilmesini istiyoruz’’ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 11:10
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