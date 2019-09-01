0553 313 94 23

Yörük futbolunda eşekten düşüp, off-road yarışlarında takla attılar

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı 2500 rakımlı Beydağı Yaylası’nda düzenlenen şenliklerde off-road yarışı ve eşek üzerinde oynanan Yörük futbolu renkli görüntüler oluşturdu.

01 Eylül 2019 Pazar 11:47
Yörük futbolunda eşekten düşüp, off-road yarışlarında takla attılar

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı 2500 rakımlı Beydağı Yaylası’nda düzenlenen şenliklerde off-road yarışı ve eşek üzerinde oynanan Yörük futbolu renkli görüntüler oluşturdu. Yörük futbolunda eşekten düşen oyuncuların imdadına sağlık ekipleri yetişirken, çamurlu zorlu parkurlardan geçen ve takla atan yarış arabaları ise nefesleri kesti.


2500 rakımlı Beydağı Yaylası’nda ‘Beydağı Yayla Şenlikleri’ yapıldı. Bu yıl ilki düzenlenen şenlik, Kumluca Belediyesi ve yayla sakinleri tarafından organize edildi. Şenliğe Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, CHP İlçe Başkanı Fahrettin Karaöz, belediye başkanları katıldı. Yaptığı konuşmada ilk kez düzenlenen şenliğin önemli bir tarih olduğunu ifade eden Başkan Köleoğlu, destek verildiği sürece gelecek yıllarda daha önemli bir şenlik haline getirileceğini kaydetti.



Off -Road aracı takla attı


Konuşmaların ardından katılımcılara yemek ikramının yapıldığı şenlikte, tek kurşun atış ve off-road yarışları düzenlendi. Çamurlu zorlu parkurlardan geçen ve takla atan yarış arabaları nefesleri kesti. Yoldan çıkıp takla atan aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, araç görevliler tarafından düzeltilip yoluna devam etmesi sağlandı.



Eşeklerden yere kapaklandılar


Ardından şenlik, eşek üzerinde oynanan Yörük futbolu ile devam etti. Semersiz eşekler üzerindeki iki takımdan toplam 12 kişinin mücadele ettiği maçta oyuncular, elden ele dolaşan Yörük kilimi ile kaplı topu kaleye göndermeye çalıştılar. Hem eşeği hem ellerindeki topu kontrol etmekte zorlanan ve sık sık eşeklerden yere düşen oyunculara ise sahada bulunan 112 Acil Servis ekipleri tarafından müdahale edildi. Yeşil ve kırmızı takımın oyuncuları, düştükleri anda sahadan kaçmaya çalışan eşekleri yakalayabilmek için de çaba sarf ettiler.


Tek kurşun atış yarışmasında dereceye giren Umut Selahattin Baylan, Ramazan Akın, Şevket Kılavuz ve Ramazan Zahmacıoğlu’na katılım madalyası, kupa ve sponsorlar tarafından çeşitli hediyeler verildi. Off-road yarışına katılan Sercan Yeşil, Osman Balcı, Osman Özen, Metin Nacakçı, Halil Topcu, Hüseyin Onaran, Ramazan Acarbulut, Kadir Özdaş, Mehmet Kanat ve Servet Üresin’e de katılım madalyası, kupa ve sponsorlar tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 11:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    36 milyar dolarlık proje askıya alındı
    1. 36 milyar dolarlık proje askıya alındı
    2. Kırsal kalkınma yatırımları tanıtım..
    3. Kars 36 Spor ilk maçını evinde..
    4. Teksas’daki silahlı saldırıda ölü..
    5. Yemenli milletvekilleri BAE'nin..
    6. Kamyonun çarptığı müstakil ev yıkıldı
    7. Narlıdere 9 Eylül’ü ‘Deniz Festivali’..
    8. Penaltı avcısı Stachowiak
    9. Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 1..
    10. Arzum bu yıl yüzde 25 büyüyecek
    11. İlk vekil, Şair Dede Nüzhetmemleketi..
    12. Celladına aşık Kürt istismarcılarının..
    13. İncirliova’da ‘Hayat Boyu Öğrenme’..
    14. Şişli’de uyuşturucu satıcısına..
    15. ’Ercişli Aşık Emrah Şöleni’nde birlik..
    16. 7 gün 24 saat ormanı gözetliyorlar
    17. Lastiği patlayan araç yoldan çıktı: 6..
    18. Tekstilcilerin Rusya atağı
    19. Mısır tarlasında domuzları beklerken..
    20. Mesele ‘gezmek’ olunca sözünü tuttu.....
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler
    Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler
    Erdoğan'dan 'F-35' resti: Parasını ödediğimiz uçakları vermiyorlarsa biz de...
    Erdoğan'dan 'F-35' resti: Parasını ödediğimiz uçakları vermiyorlarsa biz de...
    “Köprüden önce son çıkışla muhalefet oldunuz...” Kemal Öztürk’e ‘ihanet’ iması!
    “Köprüden önce son çıkışla muhalefet oldunuz...” Kemal Öztürk’e ‘ihanet’ iması!
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak