Yorgunluğu azaltan besinler nelerdir? Yorgunluk giderici, vücuda enerji veren süper besinler

Sabahları uyandığımızda kendimizi iyi hissetmemiz, sindirim sistemi ve kan şekeri dengesi sayesinde gerçekleşir. Dengeli bir kan şekeri kendimizi iyi hissetmemizi ve tok kalmamızı sağlar. Bunlar da enerjik olmamızda büyük önem taşır. Ayrıca bazı vitamin ve mineral eksiklikleri de kendimizi yorgun hissetmemize yol açabiliyor. Bu eksiklikler yerine konulup depolar dolduğunda kendimizi hem bedenen hem de ruhen daha iyi hissetmiş oluruz.

Vücut yorgunluğuna iyi gelen besin çilek

Çilek: Çilek su ve lif oranı yüksek olduğu için hem tok tutuyor, hem de kan şekerini hızlı yükseltmiyor. Aynı zamanda bahar yorgunluğunun önlenmesinde de etkili olan potasyumdan ve vücut direncinin artırılmasını sağlayan antioksidanlardan da zengin bir meyvedir.

Yorgunluğu azaltan besinler nelerdir?

Vücudunuz onu beslediğiniz şeyden kaçar. Yemeğinizden en fazla enerjiyi almanın en iyi yolu, kendinize mümkün olan en iyi yiyeceği verdiğinizden emin olmaktır. Ne yediğiniz dışında, ne zaman yediğiniz de enerjinizi etkileyebilir. Büyük bir öğle veya akşam yemeğinden sonra nasıl halsiz hissettiğinizi hiç fark ettiniz mi? Bunun nedeni, vücudunuzun enerjisini vücudunuzun geri kalanına güç vermek yerine o büyük yemeği sindirmek için kullanmasıdır. Yemek sonrası komadan kaçınmanın en kolay yolu, gün boyunca birkaç küçük porsiyon yemek yemektir. Bu, vücudunuzun düzenli olarak yakıt almasını sağlar ve hatta kilo vermenize yardımcı olabilir.

İşlenmemiş Gıdalar

Bir çizburger ve patates kızartması yerken rahatlatıcı olsa da besin değeri düşüktür. Bazı paketlenmiş veya konserve gıdalar, şekerlemeler, kutulu yemekler ve önceden pişirilmiş etler gibi işlenmiş gıdalar tipik olarak sizi yavaşlatabilecek koruyucular, katkı maddeleri, sodyum, trans yağ ve yapay bileşenlerle doludur. Bu sebeple olabildiğince işlenmemiş gıda tercih etmeye çalışabilirsiniz.

Taze, Mevsimlik Meyve Ve Sebzeler

Yemeğiniz ne kadar taze olursa, o kadar fazla besin içerir. Daha uzun raf ömrü için besinlerinden arındırılabilen işlenmiş gıdaların aksine, taze gıdalar tipik olarak daha yüksek besin maddeleri içerir. Mevsiminde meyve ve sebze yemek, onların doğal olarak olgunlaştığı anlamına gelir.

Maydanoz

Vitamin açısından zengin olan maydanoz, roka ve dereotu vücudun bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Güçlü bir bağışıklık sistemi de Bahar yorgunluğundan daha kolay kurtulmamızı sağlıyor. Ayrıca ödem atma özelliği sayesinde vücudun ödemli ağır halini gideriyor.

Kafeinsiz İçecekler

Kafein, ölçülü olarak iyidir ve bazı sağlık yararları olduğu gösterilmiştir. Kısa süreli bir destek sağlasa da aslında vücuda enerji sağlamaz. İlk yudumlar sizi sarsabilir, ancak vücudunuza iyi beslenme, dengeli öğünler ve atıştırmalıklar sağlamazsanız, sonunda kendinizi tükenmiş hissedeceksiniz. Bu sebeple sade kahve veya şekersiz çay tercih edebilirsiniz. Gazlı içecekler ve enerji içecekleri rafine şeker ve yapay maddelerle dolu olabilir, bu da aşırı tüketildiğinde çarpılmanıza ve başka sağlık sorunlarına yol açmanıza neden olabilir.

Yeşil çay

Yeşil çay kateşin denilen flavanoidlerce zengin. Yeşil çay kateşinleri iyi bir antioksidan özelliği sayesinde halsizliğe karşı etkili oluyor. Her gün 1 fincanı geçmeden içmenizde fayda var. Ancak tansiyon hastası iseniz yeşil çay tüketiminden mutlaka kaçının.

Yağsız Proteinler

Yağlı kırmızı etler, beslenmenize doymuş yağ ekler. Tavuk, hindi ve balık gibi yağsız etler hala kaliteli protein sağlar, ancak daha az doymuş yağ içerir. Somon ve ton balığı gibi omega-3 yağ asitleri bakımından zengin balıklar, kalp sağlığına faydalı yağlar ekleyebilir.

Tam Tahıllar Ve Kompleks Karbonhidratlar

Tıpkı işlenmiş gıdalar gibi, şekerler ve beyaz un gibi rafine karbonhidratlar da çok az besin sağlar. Tam tahıllı gıdaları ve kompleks karbonhidratları seçmek, vücudunuzun diyetinize lif ekleyen tahıl kabuğundan tam olarak faydalanmasını sağlar.

Kuruyemişler ve Tohumlar

Kuruyemiş ve tohumlar, yorgunluğu yenmek ve açlıkla savaşmak için en iyi yiyeceklerden bazılarıdır. Diyetinize çeşitli fındık ve tohumlar almak sağlıklı besinler ve enerji sağlayabilir. Badem, Brezilya fıstığı, kaju, fındık, ceviz, ayçiçeği çekirdeği ve kabak çekirdeğini deneyin. Çiğ, tuzsuz versiyonları yemek tavsiye edilir.

Su

Vücudun optimal işleyişi için su içmek çok önemlidir. Su, kalori şeklinde enerji sağlamasa da, başlı başına bir enerji artışı olan vücuttaki enerjik süreçleri kolaylaştırmaya yardımcı olur. Gün boyunca su için ve gazlı içecekler, kahve ve diğer içecekleri bir bardak su ile değiştirmeye çalışın. Bu basit değişiklik büyük bir fark yaratabilir ve farkına varmadan kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.

Vitaminler Ve Takviyeler

İhtiyacınız olan her şeyi yemeğinizden alamıyorsanız, günlük bir vitamin almayı düşünebilirsiniz. Bir beslenme uzmanına veya homeopatik bir doktora danışmak, bir besin takviyesi rejimine başlamanızı sağlayabilir. Düşündüğünüz tüm besin takviyeleri hakkında doktorunuzla konuştuğunuzdan emin olun.

Armut

Armut bol miktarda A, C ve K vitamini içeriyor. C vitamini sayesinde etkili bir antioksidan. Uzmanlar armudun içindeki antioksidanın, yani bağışıklık sisteminin koruyucu etkisinin vücuda enerji verdiğini belirtiyor. Bunun yanı sıra armut kan şekeri dengesinin sağlanmasında da etkili oluyor. Baharı enerjik geçirmek için günde bir adet armut tüketmenizde fayda var.

Muz

Araştırmacılar, uzun yolculukları için sürekli enerjiye ihtiyaç duyan bisikletçilerde muzları karbonhidratlı spor içecekleri ile karşılaştırdı. Muzun, binicilere içecek kadar yakıt sağladığını keşfettiler. Muzların potasyum, lif, vitaminler ve size büyük bir doğal enerji artışı sağlayan mükemmel miktarda karbonhidratla dolu olduğu ortaya çıktı.

Havuç

Havuç iyi bir A vitamini kaynağı. Bağışıklık sistemini destekleyici etkisinden dolayı gün içinde halsizliği gideriyor. Salatalarda günde 1 adet tüketebilirsiniz. Havucu vücudunuzun A vitaminini daha iyi kullanabilmesi için mutlaka yağ ekleyerek tüketin. Ancak kan şekerini yükselteceği için havucu fazla yememeye özen gösterin.

Yulaf

Sadece kahvaltı için değiller. Büyük bir kase yulaf, bir dolgu lifi ve hatta biraz protein içerir. Ayrıca, diğer işlenmiş kahvaltılık gevreklerle birlikte kan şekerinde ani yükselmeler ve düşüşler yaşayan insanlar için iyidir.

Chia Tohumları

Bir dayanıklılık egzersizi etkinliği için antrenman yapmıyor olsanız da, chia tohumları karbonhidrat içeriği, sağlıklı yağlar ve dolgu lifi sayesinde mükemmel bir uzun süreli enerji kaynağı olabilir. İki yemek kaşığı chia, yaklaşık 24 gram karbonhidrat ve kalp sağlığına iyi gelen ve anti-inflamatuar olan 4.8 gram omega-3 sağlar. Altı dayanıklılık sporcusunu içeren küçük bir araştırmaya göre, chia tohumları yemek, karbonhidratlı sporcu içecekleri kadar enerji sağlıyor.

Vücudu soğuk algınlığından koruyan besinler ise;

Grip ve nezleye karşı vücudu koruyan şifalı besinler

Narenciye. Limon, portakal, mandalina gibi C vitamininden zengin gıdaları kış aylarında tüketmek gripten korunmak için en iyi yollardan biri.

Sarımsak.

Yoğurt ve kefir.

Adaçayı.

Balık.

Fındık, ceviz, badem.

Ayrıca egzersiz dağlığımız için önemlidir.

Dünya Sağlık Örgütü’nün 18 ile 64 yaş arasındaki yetişkinlerin her hafta en az 150 dakika orta düzeyde egzersiz yapmasını öneriyor. Buna karşın, dünyada her 4 yetişkinden 1’inin, küresel çapta önerilen fiziksel aktivite düzeylerini karşılayamadığı da bir gerçek. Egzersizi sadece kilo vermek için değil, sağlığınızı korumak hedefiyle yapın. Sürdürülebilir bir egzersiz programıyla sadece kilo vermek amacıyla değil, daha çok beyninizde başlar, çok hızlıdır, genellikle tek besin odaklıdır.