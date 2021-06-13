Yorgun mermiyle yaralandı!
Samsun'un Bafra ilçesinde yorgun mermi isabet eden bir vatandaş yaralandı. Yaralı vatandaş, tedavi altına alındı.
Samsun'un Bafra ilçesinde oturduğu yerde göğsüne yorgun mermi isabet eden şahıs yaralandı.
Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, petrol istasyonunda çalışan M.K.'ye oturduğu yerde göğsüne havadan düşen yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralı şahıs Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.