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Gündem 'Yorgolardan daha şedid İslam düşmanısınız!'
Gündem

'Yorgolardan daha şedid İslam düşmanısınız!'

Eski Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın adını kullanan bir twitter kullanıcısı, Mustafa Demirkan Hoca'nın hedef alınmasından sonra paylaştığı mesajında, "Yorgolardan daha şedid İslam düşmanısınız." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 23:16:00 - 2021-06-08 23:27:31
'Yorgolardan daha şedid İslam düşmanısınız!'

Ayasofya Camisi'nde Bakara Suresi'nin 114. Ayet-i Kerimesi'ni okuduktan sonra laikçilerin hedefi haline gelen Mustafa Demirkan Hoca hakkında linç kampanyası başladı. Demirkan Hoca'nın Mustafa Kemal'e hakaret ettiğini öne süren çevreler, günlerce paylaşımlarda bulundu.

'Yorgolardan daha şedid İslam düşmanısınız'

Eski Ayasofya-i Kebir Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın hesabını taklit eden bir twitter kullanıcısı, laikçilerin mesajlarına karşılık verdi. Boynukalın'ı taklit eden hesaptan, "Olmasaydı Yorgo olacakmışız. Siz olmuşsunuz zaten. Yorgolar gibi; İslam'a, Osmanlı'ya, Şeriat'a düşmansınız. Bundan ala Yorgoluk mu olur? Batı Trakya'da yorgoların idaresindeki Müslümanların Şeriat Mahkeme'si var. Türkiye'de şeriat istemek suç. Yorgolardan daha şedid İslam düşmanısınız." ifadeleri kullanıldı.

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