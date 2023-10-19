Yönetmen Yeşilbağ'dan meslektaşlarına Gazze sorusu! 'Niye susuyorsunuz?'

"Dünyanın tüm haber ajanslarını ve medyasını kendisine maaşlı eleman yapan siyonist İsrail'in 7 ekimden bu yana devam eden saldırıları ve en son dün hastane bombalaması sonucu çoğunluğu çocuk olmak üzere binden fazla insanı şehit etmesi dünya basınında İsrail'i nasıl aklarız telaşına neden oldu ve yapılan bu hunharca katliam bardağı taşıran son damla oldu." diyen Yeşilbağ, "1947'den beri süregelen terör devletinin faaliyetleri iyice hız kazanmış ve maalesef ki Müslüman ülkelerin bulunduğu coğrafyaya bir hançer gibi saplanmıştır. Ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti devlet başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan haricinde Müslüman ülkelerin ve diğer dünya ülkelerinin bu konuda insiyatif alan liderleri yok." ifadelerini kullandı.

"Buradan sesleniyorum, Ey Türkiye’nin belediyeler ve diğer kurumlarının kaymağını yiyen tiyatro yapımcıları, yönetmenleri, oyuncuları niye susuyorsunuz? Ey Türk televizyon dizilerinin ve sinemasının kaymağını yiyen sinemacılar ve diğer sanatçılar niye susuyorsunuz?" sözleriyle meslektaşlarına seslenen Yeşilbağ, şöyle devam etti:

Belli ki asla vicdanınız yoktur, sadece Türkiye’ye ve hükümetine düşmansınız. Ekmek yediğiniz kaba sürekli pisleyen ve ihanet edenlersiniz.

Bizde devletimize açıktan sesleniyoruz; içeride ve dışarıda aktif veya emekli gazeteci, sanatçı, sporcu, iş adamı, bürokrat, politikacı, fenomen, titri ne olursa olsun ne kadar İsrail'in attığı kemik ile beslenen varsa, bu dönemde bir çoğu hazır açığa çıkmışken bunları aramızdan temizleyin. Türk vatandaşı olup da yahudi kökenli ve İsrail safında savaşanların vatandaşlıktan çıkarılmalarını istiyoruz.

Emperyalist Amerika ve diğer batılı emperyalist ülkelerin Akdeniz’e gemilerini yollamasına hükümetimizin Akdeniz’de tatbikatla cevap vermesi acılarımı azaltmıştır. Şu bir gerçektir ki, azdan az çoktan çok gider. Batılı emperyalistler Akdeniz’e ne kadar gemi yollarsa yollasınlar İsrail ne kadar zulüm yaparsa yapsın eninde sonunda Yüce Allah’ın izniyle mağlup olacaklardır.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu vesile ile bütün Türk halkını başta insani yardım teşkilatı İHH olmak üzere yardım kuruluşları eli ile büyük yardımlar göndermeye davet ediyorum.