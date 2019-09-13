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"Yönetim anlamında şeffaflıktan hiçbir zaman vazgeçmedik"

- Eskişehirspor Kulübünün açıklamasından:"Yönetim kurulumuz takımın geleceği adına ilk günkü gibi çalışmaya devam etmiş ve Toko dosyası protokole bağlanarak eksi 6 puan cezası önlenmiştir"

13 Eylül 2019 Cuma 16:48
"Yönetim anlamında şeffaflıktan hiçbir zaman vazgeçmedik"


ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehirspor Kulübünden yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, siyah-kırmızılı takımın geleceği adına ilk günkü gibi çalıştığı belirtilerek, "Toko dosyası protokole bağlanarak eksi 6 puan cezası önlenmiştir." denildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, takımın geleceği adına ilk günkü gibi çalışmaya devam ettiği, başkan ve yönetim kurulunun göreve geldiği günden bu yana kulübün sorunlarını çözebilmek için büyük bir özveri ile çalışmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Şeffaflıktan hiçbir zaman vazgeçilmediğinin vurgulandığı açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Yönetim anlamında şeffaflıktan hiçbir zaman vazgeçmedik. Takımı toplamak ve bir arada tutabilmek için maddi manevi büyük bir emek sarf edilmiştir. Kulübümüzün önüne getirilen Toko'dan kaynaklı eksi 6 puan silme cezası yönetimimizde fikir ayrılıkları yaratmış, kulübün önünü açabilmek için çözüm odaklı yol izlenmiş ve genel kurul kararı alınmıştır. Yönetime talip olduğunu açıklayan grup temsilcileri ile yapılan görüşmeden de olumlu bir sonuç alınamamıştır. Bu grubun başkan adayını ve yönetim kurulunu kamuoyunun bütün ısrarlarına rağmen açıklamak istememesi akıllarda soru işaretleri yaratmıştır. Bunun üzerine kulübü farklı bilinmezlere sürüklemenin camiada telafisi mümkün olmayan zararlara yol açacağı kanaatine varıldığından alınan genel kurul kararının iptali cihetine gidilmiştir. Yönetim kurulumuz, Eskişehirspor'umuzun geleceği adına ilk günkü gibi çalışmaya devam etmiş ve Toko dosyası protokole bağlanarak eksi 6 puan cezası önlenmiştir."

Açıklamada, "Fuat Çapa ile yapılan görüşmeler neticesinde olumlu bir sonuç alınamamış, karşılıklı fesih şartlarında anlaşma sağlanamamıştır. Akabinde Fuat Çapa ve teknik heyet antrenmana çıkmayarak tesisleri terk etmişlerdir. Altyapı hocalarımız antrenman programını uygulayarak takımı Altınordu maçına hazırlamaya devam etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 16:48
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