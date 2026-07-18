Yöneticilere Bahis Operasyonu Sonrası Kulüpler Küme Düşer mi?

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, 17.07.2026 tarihinde, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yasa dışı bahis, sporda şiddet, bahis şikesi ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü, 2020-2026 yıllarına ait bahis platformu verileri ile MASAK analizlerinin incelenmesi sonucunda profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin bahis hareketlerine ilişkin önemli bulgulara ulaşıldığını ve bu kapsamda eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini belirtmiştir. Kulüp yöneticilerinin bahis oynamasının ilgili kulüpler bakımından hangi sonuçları doğuracağı da kamuoyunda tartışılan konular arasındadır.

Meseleyi hukuki yönüyle kısaca ifade etmek gerekirse, kulüp yöneticisinin futbol müsabakaları veya futbolla ilgili herhangi bir faaliyet üzerine bahis oynaması, üç aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezasını gerektirir. Fiilin bahis oynamakla sınırlı kalması halinde yaptırım yönetici hakkında uygulanır. Kulüp hakkında puan indirme veya küme düşürme cezası verilebilmesi, yöneticinin görev yaptığı takımın yer aldığı müsabakanın sonucuna ya da gol, kart, korner ve penaltı gibi maç içinde yaşanan gelişmelere etki etmeye çalışmasına veya etki etmesine bağlıdır. Yöneticinin kendisinin veya üçüncü kişilerin bahis oyunlarından menfaat elde etmesi amacıyla bu yönde teşebbüste bulunması halinde, yöneticiye bir yıldan üç yıla kadar hak mahrumiyeti, kulübe en az on iki puan indirme cezası verilir. Yöneticinin müsabakanın sonucuna veya sürecine hukuka ya da spor ahlakına aykırı şekilde etki etmesi halinde sürekli hak mahrumiyeti cezası uygulanır ve görev yaptığı kulüp bir alt lige düşürülür. Kamuoyundaki karşılığıyla yönetici ömür boyu futboldan men edilir. Şike suçunun oluşması için ayrıca belirli bir spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla bir başkasına kazanç veya sair menfaat sağlanması ya da tarafların bu konuda anlaşmaya varması aranır. Yöneticinin fiili aynı zamanda şike suçunu oluşturuyorsa sportif yaptırımların yanında hapis ve adli para cezası da uygulanabilir.

TFF Futbol Disiplin Talimatı, bahis oynamayı ve müsabakanın sonucunu veya sürecini etkilemeyi ayrı disiplin ihlalleri olarak düzenlemektedir. Disiplin Talimatı’nın 57. maddesine göre kulüp başkanları ile yöneticilerin futbol müsabakaları veya futbolla ilgili herhangi bir faaliyet üzerine doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır. Yasağa aykırı hareket eden yöneticiye üç aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir. Hak mahrumiyeti, resmi müsabakalarda stadyumlara girmek dahil olmak üzere, futbolla ilgili idari, sportif veya sair her türlü faaliyette bulunmaktan men edilmeyi ifade etmektedir.

Bahsin yasal bir platformda oynanması, düşük miktarlı olması, kuponun tutmaması veya yöneticinin kendi takımının galibiyetine bahis oynaması disiplin sorumluluğunu etkilemeyecektir. Bahsin yöneticinin kendi hesabından oynanması şart değildir. Bir yakınının veya üçüncü kişinin hesabı üzerinden, yöneticinin talimatı, bilgisi ve onayı ya da menfaati doğrultusunda oynanan bahis de dolaylı bahis yasağı kapsamında değerlendirilebilir. Fiilin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi kapsamında kalması halinde ceza yönetici hakkında uygulanacak ve kulüp hakkında küme düşürme cezası verilmeyecektir.

Kulübün bir alt lige düşürülmesi, yöneticinin Futbol Disiplin Talimatı’nın 56. maddesinde düzenlenen müsabaka sonucunu etkileme ihlalini gerçekleştirmesine bağlıdır. Teşvik primi verilmesi de dahil olmak üzere, müsabakanın sonucuna veya maç içinde yaşanan gelişmelere hukuka ya da spor ahlakına aykırı şekilde etki eden yöneticiye sürekli hak mahrumiyeti, görev yaptığı kulübe ise bir alt lige düşürme cezası verilir. Sorumluluğu bulunan yönetici hakkında ayrıca para cezasına da karar verilebilir. Futbol Disiplin Talimatı, üç yıldan fazla hak mahrumiyeti cezasını sürekli hak mahrumiyeti olarak kabul etmektedir. Kamuoyundaki karşılığıyla bu ceza, yöneticinin ömür boyu futboldan men edilmesidir.

Müsabakanın sonucuna veya sürecine etki etmeye yönelik eylemin teşebbüs aşamasında kalması halinde yönetici hakkında bir yıldan üç yıla kadar hak mahrumiyeti cezası uygulanır. Yöneticinin kulübüne de somut olayın niteliğine göre disiplin cezası verilebilir. İhlalin ağır olup olmadığı PFDK tarafından olayın özelliklerine göre değerlendirilir. Yöneticinin kendisinin veya üçüncü kişilerin bahis oyunlarından menfaat elde etmesi amacıyla hareket ettiğinin tespit edilmesi halinde ise teşebbüs ağır ihlal sayılır ve kulüp hakkında en az on iki puan indirme cezasına karar verilir.

Kulüp yöneticisi sahada yer almasa da kadro planlaması, prim ve ödemeler, kamp programı ve ulaşım gibi konularda aldığı kararlarla takımın müsabakaya hazırlanmasını ve futbolcuların performansını etkileyebilir. Yöneticinin teknik adama bir futbolcuyu oynatmaması için baskı yapması, takımın hazırlıklarını aksatması, futbolcuya maçta yapacağı bir hareket karşılığında menfaat sağlaması veya rakip takımın futbolcu ya da yöneticileriyle anlaşması, müsabakanın sonucuna veya sürecine müdahale kapsamında değerlendirilebilecektir.

Yöneticinin kendi takımının galibiyetine bahis oynaması ile takımının mağlubiyetine, rakibin galibiyetine veya beraberliğe bahis oynaması aynı kapsamda değerlendirilmeyebilir. Yönetici kendi takımının kazanacağına bahis oynadığında hem bahis kazancı elde etmek hem de yöneticilik görevini yerine getirmek için takımının galip gelmesini ister. Yönetici takımının kaybedeceğine veya rakibin kazanacağına bahis oynadığında, bahis kazancı elde etmesi görev yaptığı takımın mağlup olmasına bağlıdır. İlk yarı sonucu, gol, kart, korner veya penaltı gibi maç içindeki olaylara bahis oynanması halinde, yöneticinin bahse konu olayı etkileyebilecek bir karar alıp almadığına veya herhangi bir girişimde bulunup bulunmadığına bakılmalıdır. Bahsin konusu ve miktarı, tekrarlanıp tekrarlanmadığı, yöneticinin talimatları, görüşmeleri, para hareketleri ve maç öncesinde aldığı kararlar birlikte değerlendirilecektir. Takımın aleyhine oynanan bahis kuvvetli bir şüphe doğurabilir. Kulüp hakkında ceza verilebilmesi için yöneticinin maçın sonucuna veya oynanışına nasıl etki ettiği ya da etmeye çalıştığı somut delillerle belirlenmelidir.

Şike suçunun oluşması için yöneticinin bahis oynamış olması yeterli olmayacaktır. 6222 sayılı Kanun, belirli bir spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla bir başkasına kazanç veya sair menfaat sağlanmasını aramaktadır. Tarafların bu konuda anlaşmaya varması halinde, menfaat henüz verilmemiş olsa dahi suç tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur. 6222 sayılı Kanun’un 11. maddesinde şike suçunun cezası bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası olarak düzenlenmiştir. Suçun kulüp yöneticisi tarafından veya bahis oyunlarının sonuçlarını etkilemek amacıyla işlenmesi halinde hapis ve adli para cezaları yarı oranında artırılır. Artırım sonucunda hapis cezası bir yıl altı ay ile dört yıl altı ay arasında, adli para cezası ise otuz bin güne kadar uygulanabilir. Günlük tutarın üst sınırdan belirlenmesi halinde adli para cezası şikenin temel şeklinde 10 milyon TL’ye, yarı oranındaki artırımın uygulanmasıyla 15 milyon TL’ye ulaşabilir.

Futbol Disiplin Talimatı, yöneticinin müsabakanın sonucuna veya sürecine etki etmesi halinde görev yaptığı kulübün bir alt lige düşürülmesini öngörmektedir. Kulüp yönetiminin bilgisi ve iradesi dışında gerçekleştirilen, hatta yönetimin karşı çıkabileceği bireysel bir eylemin kulüp tüzel kişiliği bakımından puan indirme veya küme düşürme sonucunu doğurmasının hakkaniyete uygunluğu ayrıca tartışılabilir. Sportif disiplin yaptırımlarının niteliği, kulübün eylemden haberdar olup olmadığı, eyleme katkısı, ihlali önlemek için aldığı tedbirler ve uygulanacak yaptırımın ağırlığı birlikte gözetildiğinde, meselenin sportif disiplin sorumluluğunun sınırları ile cezaların şahsiliği ve ölçülülük ilkeleri bakımından ayrıca değerlendirilmesinin yararlı olacağını düşünüyoruz.

Yararlanılan Kaynaklar:

1) Özer Alişan EKREN, Spor Hukuku, Yasa Dışı Bahis, Korsan Yayın, Filiz Kitabevi, 2021

2) Özer Alişan EKREN, Futbol Taraftarına Cevaplar, 2. Baskı, Filiz Kitabevi, 2026

3) Asım EKREN,Spor Suçları Seyirden Yasaklanma, 5. Baskı, Filiz Kitabevi, 2026