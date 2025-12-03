  • İSTANBUL
Kastamonu’da 4 gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu: Komşuların endişesi haklı çıktı

Kastamonu’da 4 gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu: Komşuların endişesi haklı çıktı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Fettah Kaya'dan dört gündür haber alamayan komşuları, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çilingir yardımıyla girilen evde Kaya'nın cansız bedeniyle karşılaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kaya'nın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebi, otopsi sonucunda netleşecek.

Foto - Kastamonu’da 4 gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu: Komşuların endişesi haklı çıktı

Kastamonu’nun Hanönü ilçesi Afet Konutları mevkisinde, yalnız yaşayan 55 yaşındaki Fettah Kaya'nın trajik ölümü bölgeyi sarstı. Dört gündür kendisinden haber alınamayan Kaya için komşuları endişelenerek durumu 112 Acil ekiplerine bildirdi.

Foto - Kastamonu’da 4 gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu: Komşuların endişesi haklı çıktı

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdiği evde Fettah Kaya'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Kaya'nın naaşı kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde 4 gündür kendisinden haber alınamayan şahıs, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Foto - Kastamonu’da 4 gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu: Komşuların endişesi haklı çıktı

Olay, Hanönü ilçesi Afet Konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 yaşındaki Fettah Kaya'dan 4 gündür haber alamayan komşuları durumu 112 Acil'e bildirdi.

Foto - Kastamonu’da 4 gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu: Komşuların endişesi haklı çıktı

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Fettah Kaya'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Kaya'nın cenazesi, yapılan incelemerin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. Kaya'nın kesin ölüm sebebi, otopsi sonrasında kesinleşecek. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

