Kastamonu'da 4 gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu: Komşuların endişesi haklı çıktı
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Fettah Kaya'dan dört gündür haber alamayan komşuları, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çilingir yardımıyla girilen evde Kaya'nın cansız bedeniyle karşılaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kaya'nın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebi, otopsi sonucunda netleşecek.