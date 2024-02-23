Taha Emre Özdemir Ankara

Özgür Özel’in memleketi Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde de CHP’li Belediye Başkanı ve başkan adayı Zeki Bilgin’in adaylık başvurusu ve meclis üyeliği listesi, Seçim Kurulu’na geç teslim edilmiş ve reddedilmişti. CHP’nin imdadına Saadet Partisi yetişmiş adayı Sezai Zeytinli adaylıktan çekilirken, CHP’li Zeki Bilgin Saadet listesinden aday olarak gösterildi. Böylece Saadet, Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in vefatından sonra CHP’nin kiralık vekiliyle TBMM’de düşen grubunu yeniden oluşturmanın diyetini ödemiş oldu.

Oyun veya beceriksizlik

Bu trajikomik beceriksizlikleri akit’e değerlendiren eski Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi ve Başkanvekili Avukat Cengiz Ocakçı, şunları söyledi: “Bunlar bir ihtimalle vatandaşı aldatmaya yönelik algı oluşturmak istiyorlar. ‘Gittik, başvurduk, kabul edilmedi’ diyerek daha seçim başlamadan sorun çıkaracaklar. Eğer gerçekten böyle bir düşünceleri yoksa DEM’liler ve CHP’liler seçime önem vermeyen, zamanı dikkate almayıp sorumsuzluklarını ispatlayan kişilerdir. Bunlar devleti, milleti yönetecek ciddiyete sahip değiller. Böyle sorumsuz davranıp, ülkeyi yönetmeye talip olmaları bir vatandaş olarak yüreğimi acıtıyor.

1999 yılındaki yerel seçimde de, bir hakimin başkanlığındaki Ankara İl Seçim Kurulu’nda avukat arkadaşım Yakup Erikel ile birlikte kurul üyesi olarak görevliydik. Seçim itirazı için verilen sürenin son gününde Murat Karayalçın, Ankara Pursaklar ilçesinin sonucuna itiraz etti. Yalnız dilekçesini saat 17:05’te sundu. Hakim bey ise saat 16:55’te binaya girerken Karayalçın’ı pencereden gördüğünü söyledi. Biz ısrarcı olunca hakim bey ‘Olur mu canım öyle şey’ dedi. Kendi üslubuyla cevap vererek, ‘olur canım’ dedik. Hakim dilekçeyi saat 17:05’te teslim aldığını belirtti.”

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