Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık saldırıya mı uğradı? Mustafa Bıyık sağlık durumu nasıl?

Son dakika haberine göre, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık saat 08.30 sıralarında mesaiye başlamak üzere makam aracıyla Yomra Belediye binasına geldi. Bu sırada yolun karşısında duran ve üzerinde siyah kapşon bulunan 17-18 yaşlarında bir genç, silahla Başkan Bıyık’ın bulunduğu yere doğru 5 el ateş etti. 4 kurşun belediyenin camlarına bir kurşun ise yakındaki banka ATM’sine isabet etti.

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’ın sağlık durumu nasıl?

Başkan Mustafa Bıyık’ın yara almadığı saldırı sonrası genç şahıs yaya olarak koşarak bölgeden uzaklaşırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarına göre İYİ Parti adayı Mustafa Bıyık yüzde 52,41 oy alarak Yomra Belediye başkanı olmuştu. AK Parti’nin adayı İbrahim Sağıroğlu ise yüzde 45.42 oy olmıştı.