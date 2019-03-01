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Yolun sonu görünüyor! 'İYİ Parti yakında dağılacak'

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, İYİ Parti'nin yakında dağılacağını söyledi.

01 Mart 2019 Cuma 15:05
Yolun sonu görünüyor! 'İYİ Parti yakında dağılacak'

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile Gelibolu ilçesinde seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı. Turan, burada yaptığı konuşmada, seçim çalışmaları kapsamında Çanakkale'nin ilçelerinde hemşehrileriyle bir araya geldiklerini söyledi.

Çanakkale'nin her karışının kıymetli olduğunu ifade eden Turan, "Çanakkale'nin coğrafyası, altı, üstü, şehitliği ve tarihi bambaşka. O yüzden her zaman söylüyoruz; Türkiye bir kitap olsa önsözü Çanakkale olur. Bundan gurur, şeref duyuyoruz. Son dönemde Çanakkale hep ulusal ve uluslararası projelerle akla gelmektedir. 1915 Çanakkale Köprüsü Gelibolu ayağı ve Lapseki ayağıyla beraber hayata geçiyor. Çok değil, 2 ay sonra suyun üzerindeki direkleri görmeye başlayacaksınız. Hiçbir aksama yok." diye konuştu.

Turan, köprünün tamamlanmasının ardından Çanakkale'ye daha fazla turist geleceğini belirterek, "Tarımla ilgili ihracatımızın da çok daha farklı olduğunu görmeye başlayacağız. O yüzden köprü Gelibolu'nun kaderini değiştirecek. Hepimizin arsası kıymetlendi. Zaman içinde diğer imkanlarda fazlalaşacak. Köprü yapılıyor ama tarıma asla zarar vermeyeceğiz. 7 tane tarım ovasını sit alanı ilan ediyoruz, yani yapılaşmayı durdurduk. Köprü tarıma zarar değil, tam aksine hizmet edecek." ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlerde partiden ve ideolojiden ziyade hizmete oy verilmesini isteyen Turan, şöyle devam etti:

"Ticaret odası başkanlığı yapmış, başarılı, genç dinamik bir başkan adayımız var. Gelibolu hizmete aç. AK Parti olarak 5 yıl iktidardayız. O yüzden diyoruz ki bu genel ve yerel uyumunu birlikte sağlayalım. Şimdiye kadar söyleyip de yapmadığımız bir şey olmadı. Bir tek Gelibolu'ya yapılacak feribot iskelesi konusu müteahhitle yaşanan mahkeme süreçleri nedeniyle durdu ama o iskele bizim boynumuzun borcu. Bu yatırım Gelibolu'ya yapılacak dedik ve işi özel idareye devredip araçları inşa sahasına sokup çalışmalara başladık. Gelibolu'ya bir müjde daha veriyorum. Şu anki iskelenin rampasını 14 metre büyütüyoruz. Daha çok araç almasını sağlıyoruz. Trafiği rahatlatmak içinde şu anki rampayı büyütüyoruz. Önümüzdeki salı günü başlıyoruz. 80 gün sonra yeni rampa hizmete girecek, 15 ay sonra da yeni limanımız hizmete girecek inşallah."

"İYİ Parti dağılacak"

Turan, İYİ Parti'nin proje partisi olduğunu ve görevi bittikten sonra bu partinin dağılacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ülkücüysen adres belli. Muhafazakar demokrat isen adres belli. Solcuysan da belli. İYİ Parti ne ya? Ülkücüleri CHP'ye götüremeyenler bu projeyle muhatap aldılar ama İYİ Partili kardeşlerim bu oyunu görecekler. Gelibolu'da da adayımız Bülent Çetin'e sahip çıkacaklar."

"Böyle parti mi olur?"

"Adamlar son kampanyaya Edirne'den, Selahattin Demirtaş'tan başladılar." diyen Turan, "Böyle parti mi olur? Halkımız bunların gerçek yüzünü gördü, biz beka sorunu derken ezbere söylemiyoruz. Askerimiz Afrin'de Allah Allah deyip giderken Kılıçdaroğlu çıktı, 'Askerimizin ne işi var Afrin’de?' dedi. Biz 'Terör devleti kuramazsınız' deyip dünyaya meydan okurken CHPliler başka bir şey dediler. Onun için beka sorunu var diyoruz, O yüzden Tayyip Erdoğan'sız Türkiye projesine Sayın Bahçeli alet olmadı. İYİ Partililer de CHP'liler de iyi düşünsünler. Kanımızın son damlasına kadar tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet demeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Turan ile İskenderoğlu'na tablo hediye edildi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 15:05
  1. Edirne
  2. Çanakkale
  3. Bülent Turan
  4. İYİ Parti
  5. İYİ Parti dağılacak

YORUM YAZ

  • AkifAkif1 sa önce
    Kadın düşman başına... yaş gelmiş kemale ne aklen ne mantıken bir duruşu var... bir hırs bir hırs değmeyin gitsin... ilkesiz bir kişilik... 15 Temmuz öncesi yurtta sulh tabirini kullanıp başkakan olacam diyordu... Ankara da bir protesto sırasinda demir korkuluklara yapışıp kocasını bile dinlemeyen bir direme şovu yapanda buydu.... Akıllı ol. Artık milletin zekası ile alay etme... Denilecek çok şey varda... söylersek çok değer verdiğimiz ortaya çıkar..... DEĞMEZSİN
  • yazıYORUMyazıYORUM1 sa önce
    Onları bir araya getirene kadar FETÖcüülerin göbeği çatladı ABD li ağabeyleri Pensilvanyalı hoCIA ları dağılmalarına izin vermez. Kendinizi kandırmayın.
  • vagifvagif1 sa önce
    Iyi parti ne kaderyeyibdagitdiki allahin qezebinemigeldi.Dagilacakmilleteziyan vuran o kader yaramazpartivarki IYI PARTIYE SUKREDECEKSINIZGELECEKDE
  • AlperenAlperen1 sa önce
    Tam tersi AK Partinin çökmesi ile İyi parti dahada ivme kazanacak belki de altarnatif hale gelecak..Tabiiki tahmin..

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