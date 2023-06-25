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Gündem Yolun ortasındaki bariyere bakanların gözleri fal taşı gibi açıldı! Resmen şok oldular! Bu nasıl iş
Gündem

Yolun ortasındaki bariyere bakanların gözleri fal taşı gibi açıldı! Resmen şok oldular! Bu nasıl iş

Yeniakit Publisher
2023-06-25 15:09:00 - 2023-06-25 15:34:05
Yolun ortasındaki bariyere bakanların gözleri fal taşı gibi açıldı! Resmen şok oldular! Bu nasıl iş

Havaların ısınmasıyla beraber yılanlar uykularından uyanıp yurdun dört bir yanında görünmeye başladı. Uzmanlar aylar öncesinden uyarılar yapsa da yılanların çıktıkları yerler her defasında şaşırttı. Elazığ’da bir yılan yolun ortasındaki bariyerlerin üzerinde süzüle süzüle belirdi.

Yaz aylarının gelmesiyle beraber yılanlar kendisini göstermeye başladı. Uykularından uyanıp ortalığa çıkan yılanların görüldükleri alanlar her defasında şaşırttı. Bu defa Elazığ’ın işlek bir caddesi olan Tahir Şaşmaz Caddesi'nde bariyerlerin üzerinde yılan görüldü.

Süzüle süzüle çıktı

Vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, yılanın cadde ortasında bulunan demir bariyerlerin üstünde durduğu görüldü. Süzüle süzüle birden beliren yılanın o anları çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.  

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