Yolun ortasındaki bariyere bakanların gözleri fal taşı gibi açıldı! Resmen şok oldular! Bu nasıl iş

Yaz aylarının gelmesiyle beraber yılanlar kendisini göstermeye başladı. Uykularından uyanıp ortalığa çıkan yılanların görüldükleri alanlar her defasında şaşırttı. Bu defa Elazığ’ın işlek bir caddesi olan Tahir Şaşmaz Caddesi'nde bariyerlerin üzerinde yılan görüldü.

Süzüle süzüle çıktı

Vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, yılanın cadde ortasında bulunan demir bariyerlerin üstünde durduğu görüldü. Süzüle süzüle birden beliren yılanın o anları çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

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