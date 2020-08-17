Yolun karşısına geçmek isterken üç araç birden çarptı
İstabul Silivri'de D-100 karayolu üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen 33 yaşındaki genç önce ticari bir araç çarpıp yere savruldu. Ardından gelen 2 araç birden çarptı. Genç adam olay yerinde can verdi.
Kaza D-100 karayolu İstanbul istikameti Parkköy mevkiinde Kaza, akşam 21:00 sıralarında oldu.
Verilen bilgilere göre yolun karşısına geçmek isteyen 33 yaşındaki Umut Opuz’a seyir halindeki ticari bir taksi vurdu.
Yola savrulan genç adama arkadan gelen 2 arac daha çarptı. Araçlardan birinin olay yerinden kaçtığı bildirildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin öldüğünü belirledi.