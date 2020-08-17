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Yolun karşısına geçmek isterken üç araç birden çarptı

İstabul Silivri'de D-100 karayolu üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen 33 yaşındaki genç önce ticari bir araç çarpıp yere savruldu. Ardından gelen 2 araç birden çarptı. Genç adam olay yerinde can verdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-17 05:43:00 -
Yolun karşısına geçmek isterken üç araç birden çarptı

Kaza D-100 karayolu İstanbul istikameti Parkköy mevkiinde Kaza, akşam 21:00 sıralarında oldu.

Verilen bilgilere göre yolun karşısına geçmek isteyen 33 yaşındaki Umut Opuz’a seyir halindeki ticari bir taksi vurdu.

Yola savrulan genç adama arkadan gelen 2 arac daha çarptı. Araçlardan birinin olay yerinden kaçtığı bildirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin öldüğünü belirledi.

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