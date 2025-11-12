  • İSTANBUL
Yerel Yolun karşısına geçen adama otomobil çarptı! O anlar kamerada
Yerel

Yolun karşısına geçen adama otomobil çarptı! O anlar kamerada

IHA
Giriş Tarihi:

Esenyurt'ta yolun karşısına geçen adama otomobil çarptı. Yaralı ve sürücünün arasında tartışma çıkarken, yaşanan kaza anıda güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Esenyurt Sultaniye 617 Sokak'ta 10 Kasım günü yolun karşısına geçmeye çalışan adama araç çarptı. Adam kanlar içinde yere yığıldı. Sürücü ve otomobil içinde bulunan bir kişi adamın yardımına koştu. Olay yerine gelen yaralı adamın yakınları ile sürücü arasında tartışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı adamı tedavi edilmesi için hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, vatandaşların ve sürücünün yardım etmeye çalışması cep telefonu kamerasına yansıdı.

