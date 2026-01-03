  • İSTANBUL
Yolu kardan kapanan köydeki hastanın ilaçları dronla ulaştırıldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kar nedeniyle yolu kapalı olan köydeki hastanın ilaçları, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından dronla ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Koşmapınar köyünde yaşayan kalp hastası Cemal Ergün (80), bölgede bir süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle ilaçlarını temin edemedi.

Ergün'ün durumu 112 Acil Sağlık Merkezine bildirmesi üzerine İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve Bozkurt Devlet Hastanesi koordinesinde ekip oluşturuldu.

Zorlu arazi şartlarında 12 kilometre araçla, 1 kilometre yürüyerek giden ekipler, kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği noktada yürümenin imkansız hale gelmesi üzerine dron kullanmaya karar verdi.

Ekipler, ilaçları dronla yaklaşık 600 metre uzaktaki Ergün'e ulaştırdı. 

