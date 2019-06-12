Yolu Diyarbakır’dan geçen teknik adamların büyük başarısı

Diyarbakırspor’da uzun yıllar görev yapan teknik direktörler ve eski futbolcular geçen sezon yer aldıkları liglerde ortaya koydukları başarılarla dikkat çekti.

Daha önce Diyarbakırspor’da hem antrenör hem de futbolcu olarak görev yapan 5 teknik adam, çalıştırdıkları takımları şampiyon yaparak, bir üst lige çıkardı.PTT 1. Ligi’nde 2, TFF 2. Ligi’nde 2 ve TFF 3. Ligi’nde yer alan 1 teknik adam, takımlarını başarıya taşıdı. Geçmişinde birçok başarı bulunan kariyerli teknik adamların başında yer alan Yücel İldiz, PTT 1. Ligi’nde yer alan Denizlispor’u direkt olarak Süper Lig’e çıkardı. İldiz, Diyarbakırspor’u 1991-1992 ile 1995-1996 sezonlarında çalıştırmış ve takımı en iyi yerlere taşımıştı.

1999-2000 sezonunda Diyarbakırspor’da forma giyen Mehmet Altıparmak daPTT Ligi’nde yer alan Gazişehir Gaziantep’i Süper Lig’e taşıdı. Play-off müsabakalarının ardından Gazişehir Gaziantepspor Süper Lig’e çıkan üçüncü takım oldu. Mehmet Altıparmak, 1999-2000 sezonunda Diyarbakırspor’un futbolcu olarak formasını giymişti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Menemen Belediyespor’un teknik direktörü Suat Kaya da şampiyonluk yaşayan bir başka isim oldu. Takımını PTT 1. Ligi’ne çıkaran Kaya, 2010-2011 sezonunda Diyarbakırspor’u çalıştırmıştı. 2006-2007 sezonlarında Diyarbakırspor’un başında olan deneyimli çalıştırıcı Bahri Kaya, Yeni Çorumspor’u play-off müsabakaları ardından 2. Lig’e çıkardı. Diyarbakırspor’un eski futbolcularından olan ve geçen sezon Van Büyükşehir Belediyespor’u çalıştıran Hasan Erkin Şimşir, takımını bir üst çıkardı. Şimşir, futbolcu olarak 1992-93 sezonunda Diyarbakırspor’un formasını giymişti.