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Dünya Yolsuzluk skandalı patlak vermişti! Portekiz Başbakanı istifa etti
Dünya

Yolsuzluk skandalı patlak vermişti! Portekiz Başbakanı istifa etti

Yeniakit Publisher
2023-11-07 18:54:00 - 2023-11-07 19:00:33
Yolsuzluk skandalı patlak vermişti! Portekiz Başbakanı istifa etti

Portekiz Başbakanı Antonio Costa, lityum madenciliği ve hidrojen projelerindeki yolsuzluk skandalı sonrası istifasını Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa’ye sundu.

Portekiz’de lityum madenciliği ve hidrojen projelerinde tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili başlatılan soruşturmanın ardından Portekiz Başbakanı Antonio Costa istifa etti. Costa yaptığı açıklamada, istifasını Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa’ye sunduğunu belirterek, vicdanının rahat olduğunu ve bir daha başbakanlığa aday olmayacağını açıkladı.

5 kişi gözaltına alındı

Savcılar, söz konusu soruşturmanın baş şüphelisi olan Portekiz Altyapı Bakanı Joao Galamba’yı belirledi. Soruşturma kapsamında aralarında Costa’nın başdanışmanı Vitor Escaria ile Costa'nın arkadaşı olduğu bilinen Diogo Lacerda Machado da dahil 5 kişi gözaltına alındı.

Hükümet binasında 40'ın üzerine arama yapıldı

Soruşturma kapsamında aralarında birçok hükümet binasında 40'ın üzerine arama yapıldı. Muhalefet ise hükümetin derhal istifasını talep etti.

Sosyalist lider Costa, 2015'ten bu yana başbakanlık koltuğunda otururken, ülkede en son geçtiğimiz sene ocak ayında erken seçime gidilmişti.

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