Yollarda beklenmeyen yoğunluk kapıda! Sürücüler dikkat, bu güzergâhlarda temkin şart!

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları birçok noktada devam ediyor. Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Anadolu Otoyolu’nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında yama ve onarım çalışmaları sürüyor. Bu nedenle bölgede şerit daraltmasına gidilirken, ulaşım kontrollü şekilde diğer şeritlerden sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve uyarılarına dikkat ederek hızlarını düşürmeleri isteniyor.