Yollarda bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı tatili için araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar, İstanbul'un giriş ve çıkış noktaları ile ana yollarda trafik yoğunluğuna neden oldu. Mahmutbey gişelerinde gece saatlerine kadar trafik yoğunluğu yaşandı.

Kurban Bayramı tatili için otoyolu kullanan tatilciler, Bolu Dağı viyadükler, Bolu Dağı Tüneli, Elmalık, Abant Kavşağı ile Karadeniz bağlantı yolu olarak kullanılan Gerede gişeleri kesimlerinde zaman zaman yoğunluğa neden oluyor.

Düzce Kaynaşlı gişeleri ile tünel arasında bulunan 1, 2 ve 3. viyadükler kesiminde ise akıcı yoğunluk görülüyor.

D-100 kara yolunda ise trafik normal seyrederken, Zonguldak ve Bartın illerine gitmek isteyen sürücüler, Bolu'nun Yeniçağa ilçesinin çıkışında bulunan Mengen kavşağı kesiminde yoğunluğa sebebiyet veriyor.

Karayolları ekiplerinin yanı sıra Bolu ile Düzce İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı trafik ekipleri, otoyolda ulaşımın aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ankara'da AŞTİ'de yoğunluk

Öte yandan Ankara'da ise Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) yoğunluk oluşturdu. Kurban Bayramı tatili için otobüs yolculuğunu tercih edenler, AŞTİ'deki firmaların önünde uzun süre bilet kuyruğunda bekledi.

AŞTİ Müdürü Cemalettin Tanrıyakul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram öncesi AŞTİ'de yoğunluğun arttığını, gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Tanrıyakul, AŞTİ'de bayram öncesi birçok firmanın ek sefer koyduğunu, bu nedenle günde yaklaşık 2 bin aracın AŞTİ'ye giriş çıkış yaptığını belirtti.

Arife günü yoğunluğun daha da artacağını vurgulayan Tanrıyakul, güvenlik önlemlerini de artırdıklarını kaydetti.

Ankaralıların huzurlu bir yolculuk yapması için özellikle güvenlik anlamında gerekli tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Tanrıyakul, kolluk kuvvetleri ile koordineli, 24 saat esasına göre çalıştıklarını, 200'e yakın kamera ile güvenliği sağladıklarını aktardı.

AŞTİ'de otobüs firması çalışanı Osman Kurnaz da ek seferlerin dolduğunu, terminalde bulunan firmaların müşteri yoğunluğundan memnun olduklarını belirtti.