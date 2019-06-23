‘Yollara düşmekten başka çare bırakmadılar’

Taha Emre Özdemir Ankara Yeniakit.com.tr'ye konuşan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 'Emek ve Adalet Yürüyüşü'nü eleştirenlere cevap verdi. "Biz 61 gün öce haksızlığa uğrayan işçilerimizin görevlerine dönmesi için sağduyulu bir çağrı yaptık." diyen Başkan Arslan, "Bu çağrılarımız arzu ettiğimiz düzeyde karşılık bulmadı. 24 Mayıs'dan 11 Haziran'a kadar yaklaşık 16 gün daha bekledik ama sesimiz duyulmayınca yollara düşmeye mecbur kaldık." ifadelerini kullandı.

'Sağduyulu davranmaya devam edeceğiz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendilerine söz verdiğini hatırlatan Arslan, sözlerine şöyle devam etti:

"Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibinin bunu iyi değerlendirmesini istiyoruz. Türkiye'nin yeterince sorunu var. Bizim işten çıkarılan çalışanları değil, başka sorunları tartışmamız gerekiyor. CHP ve HDP'li belediyelerin işten çıkardığı işçilerin sorunlarını konuşmak Türkiye'ye de çalışanlara da sendikal harekete de haksızlıktır. CHP bütün söylediklerinin aksine bugün işçilerle karşı karşıya gelmiş durumda. Biz bunları ortadan kaldırmak için sağduyulu davranmaya devam edeceğiz."