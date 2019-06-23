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‘Yollara düşmekten başka çare bırakmadılar’

"Hak İş öncülüğünde başlatılan 'Emek ve Adalet Yürüyüşü'nü, 23 Haziran'a denk getirerek organize ettikleri iddiasıyla kendilerini eleştirenlere cevap veren Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Bu kesinlikle doğru değil. Biz uzlaşmak için 61 gündür mücadele ediyoruz. Yürümekten başka çare bırakmadılar." dedi.

23 Haziran 2019 Pazar 10:51
‘Yollara düşmekten başka çare bırakmadılar’

 Taha Emre Özdemir  Ankara  Yeniakit.com.tr'ye konuşan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 'Emek ve Adalet Yürüyüşü'nü eleştirenlere cevap verdi. "Biz 61 gün öce haksızlığa uğrayan işçilerimizin görevlerine dönmesi için sağduyulu bir çağrı yaptık." diyen Başkan Arslan, "Bu çağrılarımız arzu ettiğimiz düzeyde karşılık bulmadı. 24 Mayıs'dan 11 Haziran'a kadar yaklaşık 16 gün daha bekledik ama sesimiz duyulmayınca yollara düşmeye mecbur kaldık." ifadelerini kullandı.

'Sağduyulu davranmaya devam edeceğiz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendilerine söz verdiğini hatırlatan Arslan, sözlerine şöyle devam etti:

"Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibinin bunu iyi değerlendirmesini istiyoruz. Türkiye'nin yeterince sorunu var. Bizim işten çıkarılan çalışanları değil, başka sorunları tartışmamız gerekiyor. CHP ve HDP'li belediyelerin işten çıkardığı işçilerin sorunlarını konuşmak Türkiye'ye de çalışanlara da sendikal harekete de haksızlıktır. CHP bütün söylediklerinin aksine bugün işçilerle karşı karşıya gelmiş durumda. Biz bunları ortadan kaldırmak için sağduyulu davranmaya devam edeceğiz."

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 10:51
  1. Ankara
  2. Emek ve Adalet Yürüyüşü
  3. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan

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