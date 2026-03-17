Yolda yürürken neye uğradığını şaşırdı: Bir anda elinden kaptı!
İstanbul Fatih’te apartmanın girişinde bekleyen bir kadın, kapkaççının hedefi oldu. Hırsız, sessizce yanına yaklaştığı kadının elindeki telefonu alarak kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay sabah saatlerinde Fatih Hırka-i Şerif Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir kadın apartmanın girişinde telefonuyla uğraşıyordu. Bu sırada etrafı kolaçan eden hırsız, sessizce yanına yaklaştığı kadının elindeki telefonu çalıp kaçtı. Kadın neye uğradığını şaşırken, o anlar ise güvenli kamerasına yansıdı. Görüntülerde hırsızın kadına yaklaşarak cep telefonunu aldığı ve olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Polis ekipleri, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.
AK Partililer hizmet, CHP’liler ‘hırsızı’ savunma derdinde! İBB meclisinde akıllara durgunluk veren tartışma