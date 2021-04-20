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Teknoloji Yolda yürürken çantadaki telefon alev aldı
Teknoloji

Yolda yürürken çantadaki telefon alev aldı

Çin’in Henan eyaletine bağlı Zhengzhou kentinde yolda yürüyen bir gencin çantasındaki akıllı telefon bir anda tutuştu. Olayın bataryadan kaynaklandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 12:35:00 -

Çin’in Henan eyaletine bağlı Zhengzhou kentinde bir kişinin çantasındaki akıllı telefon aniden alev aldı. Gencin yüzü ve kollarında yanıklar meydana geldi.

Çin’in Henan eyaletine bağlı Zhengzhou kentinde 15 Nisan’da genç bir adam kız arkadaşı ile yolda yürüdüğü sırada çantasındaki akıllı cep telefonu bir anda alev aldı. Çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından gencin çantasının alev aldığı anlar anbean kaydedildi. Cep telefonunun alev alması ile gencin, yüzü ve kollarında yanıklar meydana geldiği bildirildi.

Batarya arızası nedeniyle piyasadan toplatılmıştı

Öte yandan söz konusu akıllı telefonun bataryalarında yaşanan bir problemden ötürü yanma ve patlama potansiyeli nedeniyle birçok ülkede geri toplanmıştı. Patlamanın nedenini ise "batarya arızası” olarak açıklamıştı.

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