Yolda sıkışınca tuvaletini yapmak için girdiği inşaatta düşerek öldü
Malatya'da tuvaletini yapmak için girdiği inşaatta 3 metre yükseklikten düştükten sonra hastaneye kaldırılan şahıs kurtarılamadı.
Olay, Battalgazi ilçesi Emeksiz Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. iddiaya göre yolda sıkışan Muhammed Ali Şahin (31) tuvaletini yapmak için girdiği inşaatta yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düştü. Çevredekilerin durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.