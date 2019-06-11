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Yolcularını artırdı devlerin tercihi oldu! Sabiha Gökçen kıymete bindi

Atatürk Havalimanı’nın hizmete kapanmasının ardından İstanbul Havalimanına göre şehir içinde kalan Sabiha Gökçen Havalimanı eskisine göre daha fazla rağbet görüyor.

11 Haziran 2019 Salı 13:05
Yolcularını artırdı devlerin tercihi oldu! Sabiha Gökçen kıymete bindi

 Akit  Ekonomi 

Nisan ayından itibaren İstanbul Avrupa yakasındaki operasyonlarını İstanbul Havalimanına kaydıran havayolu şirketlerinin Kurtköy bölgesinde konumlanan Sabiha Gökçen Havalimanındaki faaliyetlerinde gözle görülür artış yaşanıyor. Geçen yıla göre yüzde 25 artış gösteren dış hatlar yolcu sirkülasyonuna iç hat yolcularının da eklenmesiyle trafik yoğunluğu arttı. Kurtköy’deki havalimanı uluslararası havayolu şirketlerinin de yeni gözdesi oldu.

Uzaklar yakın oldu

Sabiha Gökçen Havalimanının 11 yıl öncesine göre doluluk oranında en üst seviyeye ulaşmasında İstanbul Havalimanı yerine burayı tercih edenlerin sayısındaki artış da rol oynadı. Atatürk Havalimanı’nın 5 Nisan’da kapanmasından sonra yeni havalimanının uzaklığından yakınanların yöneldiği Sabiha Gökçen Havalimanı terminaline ulaşımın Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy bağlantısı sayesinde kolaylaşması yoğunluğu artıran bir başka faktör olarak görünüyor.

İki dev adım

Son yıllarda yapılan yatırımlarla da dikkat çeken havalimanında geçen yıl hizmete alınan iç hatlar ek terminal binası sayesinde yıllık yolcu kapasitesi 33 milyondan 41 milyona çıktı. Ayrıca kendi kendine bagaj uygulaması ve elektronik pasaport sistemi devreye girdi. Yolcu sayısının daha da artırılmasında rol oynayacak en önemli yatırım ise 2020 yılında hizmete girecek olan ikinci pist ile metro bağlantısı olacak.

Hangi şirketler var?

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan uçuş yapan 50 yerli ve yabancı havayolu şirketi bulunuyor. Bunlar arasında, THY ve Anadolujet ve Pegasus başı çekiyor. Yabancı havayolu şirketleri arasında ise Emirates, Qatar Airways ve Kuwait Airways öne çıkıyor. Sabiha Gökçen’den yurtdışında 129, yurtiçinde 41 toplam 170 noktaya uçuş yapılıyor. Bu yıl ise Ariana Afghan Airlines ve Kuwait Airways şirketleri yolcu taşımaya başladı. Önümüzdeki günlerde Royal Air Maroc ve Salam Air da dış hatlar terminalinden yolcu taşıyacak.

2 ödül daha

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Altın Pusula Ödülleri töreninde iki ödüle birden layık görüldü. Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından verilen Altın Pusula ödüllerinden birisi Havalimanının İstanbul Zihinsel Engelli Çocuklar Vakfı (İZEV) ile birlikte yürüttüğü “Hayvanlar ve Biz” adlı sosyal sorumluluk projesine verilirken, En İyi Uygulama Örnekleri kategorisinde de birinciliği kazandı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 13:05
  1. İstanbul Avrupa yakası
  2. İstanbul Havalimanı
  3. Sabiha Gökçen Havalimanı
  4. Kuzey Marmara Otoyolu
  5. Atatürk Havalimanı
  6. THY
  7. Anadolujet
  8. Pegasus
  9. Emirates
  10. Qatar Airways
  11. Kuwait Airways
  12. Royal Air Maroc
  13. Salam Air
  14. Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD)
  15. Altın Pusula ödülleri
  16. İstanbul Zihinsel Engelli Çocuklar Vakfı (İZEV)

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