Yolcular rahat olsun! Havalimanları da uçaklar da güvenli

Buğra Kardan

Corona virüsü (Covid-19) tehdidine karşı havacılık sektörü de tetikte. Virüs tehdidini bertaraf etmeye odaklanan sektör temsilcilerince havalimanlarını ve uçakları güvenli kılacak her adım atılıyor.



Önemli tedbirler alınıyor



Terminallerde 7/24 hijyen çalışmaları yapılıyor. Kapılar, yerler, oturma grupları devamlı silinip süpürülüyor. Asansörler ve merdivenler temiz tutuluyor. Havalandırma kanalları ile filtreler sürekli dezenfekte ediliyor. Taksiler, otobüsler, buggyler de belli periyotlarla ilaçlanıyor.



Termal kameralar etkin



Covid-19’a karşı korunaklı olan havalimanlarına maskesiz veya siperliksiz girilemiyor. Terminaller ve apronlarda gerek görevlilerin gerek yolcuların ve yakınlarının vücut ısıları termal kameralarla ölçülüyor. Zaman zaman pandemiyle ilgili uyarı anonslarında bulunulduğu gibi pasaport kontrol noktalarında bilgilendirici afişler ve el broşürleri dağıtılıyor.



Fiziksel mesafe korunuyor



Havalimanlarında Covid-19’un yayılımını durdurmak için alınan belli başlı önlemler şöyle:



l Arama noktalarında, bilet bankolarında ve kiosklarda 2 metrelik fiziksel mesafe korunuyor.



l Yolcularla yakın temas halinde olan çalışanlar, ya cam bölmelerin ardında görev yapıyorlar ya da siperlik takıyorlar.



Dedektörler devrede



l Uçak bileti, biniş kartı (boarding pass) ve bagaj etiketi mobil telefonlara SMS ya da mail olarak yollanıyor.



l Güvenlik kontrollerinde elle aramalar tarihe karışmış durumda. Aramalarda vücudu tarayan sistemlerden ve el dedektörlerinden faydalanılıyor.



l Pasaport ile kimlik kontrollerinde parmak ve avuç içi taramalar dikkatle yapılıyor. Göz ve yüz taramaları ön planda tutuluyor.



l Restoranlarda ve kafelerde yiyecekler ile içeceklerin kapalı kaplar içinde servis ediliyor.



l Kapılardan, geçiş noktalarından, yiyecek ve içecek otomatlarından temassız yararlanılabiliyor.



Denetimler sıkılaşıyor



l Kontuvara gelen yolcular kontrol noktalarından geçmelerinin akabinde uçaklara alınıyor.



l Virüs şüphesi taşıyan yolcular, hemen müşahede altına alınıyor.



Uçaklar tertemiz



Hava yolu şirketleri de ihtiyatlılar. Bayrak taşıyıcı Türk Hava Yolları (THY) tarafından Covid-19 tehdidinin bertaraf edilmesi için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Uçaklar sürekli dezenfekte ediliyor.

Maske, mesafe ve hijyen

Yolculara maske, antiseptik ile mendil gibi- hijyen ürünleri takdim ediliyor. Fiziksel mesafe kurallarına uyuluyor. Yolcular, gruplara bölünerek aranıp taranıyor. Bagaj alımları kontrollü yapılıyor. Mobil telefonlarla veya tabletlerle bilet alınıp satılabiliyor. Öbür yandan yiyecek ve içecek servislerinde dönüşüm görülüyor. Paketli ve tek kullanımlık ürünler servis ediliyor.



HEPA Filtreler aktif

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, hem çalışanlarını hem yolcularını pandemiye karşı korumak için ellerinden gelen yaptıklarını belirtti. Uçuş emniyetine büyük önem verdiklerini dile getiren Aycı, şöyle dedi: “Uçaklarımızda bulunan hepa filtrelerle havayı temizliyoruz. Yolcularımızın temas ettikleri noktaları dezenfekte ediyoruz. Temizlik için eğitimler veriyor, tatbikatlar yapıyoruz. İkramlar konusunda da çok hassasız. Yolcularımıza sunduğumuz yiyeceklerin ve içeceklerin tamamı paketli, ambalajlı. İkramlarımızı yalınlaştırmış vaziyetteyiz. Maksimum servis ve maksimum temas yerine maksimum hijyeni merkeze oturtuyoruz.”



Çok dikkatliyiz



Uçak içinde paketsiz bir ürün bulunmadığına işaret eden Aycı, “Çok ama çok dikkatliyiz. 4 saate kadar olan uçuşlarda yolcularımıza battaniye vermiyoruz. Loungelarda dahi fiziksel mesafe kurallarını uyguluyoruz. Camekânların arkasından yiyecek ve içecek servisi yapıyoruz” ifadelerini kullandı. “Pandemi döneminde iyi bir imtihan verdik” diyen Aycı, şöyle devam etti: “Covid-19’a karşı gerekli tedbirleri aldık, şirketi, bunalım ortaya çıkar çıkmaz sanal ortamdan idare etmeye başladık. Toplantılarımızı dijital video kollarla yaptık. Yatırımlarımız ve arkadaşlarımızın verimli çalışmaları sayesinde birkaç gün içinde dijitale geçtik. Şirketi video kollarla idare ettik. Virüsün yayılımının önüne geçmek için kabin görevlilerimizi, çalışma arkadaşlarımızı evlerine gönderdik. Tabii uçuş yaptığımız bölgelerde olan bitenleri yakından takip ettik. Haberleşme çalışmalarını da başarıyla yürüttük.”