Yolcu uçağında inişte motor sürtmesi yaşandı
Ankara-Erzurum seferini yapan ve iniş sırasında motor sürtmesi yaşanan yolcu uçağı, yolcuların sorunsuz şekilde tahliyesinin ardından bakıma alındı.
Ankara-Erzurum seferini yapan ve iniş sırasında motor sürtmesi yaşanan yolcu uçağı, yolcuların sorunsuz şekilde tahliyesinin ardından bakıma alındı.
Uçakta Erzurum Havalimanı'na iniş sırasında kuvvetli yan rüzgar sebebiyle motor sürtmesi yaşandı.
Sefer sonrası yolcular uçaktan sorunsuz şekilde tahliye edilirken, uçak görevliler tarafından bakıma alındı.
Öte yandan, söz konusu seferin dönüşü emniyet kuralları çerçevesinde iptal edildi.
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