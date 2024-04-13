Yolcu uçağına bomba ihbarı
Varşova-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı, bomba ihbarının ardından Romanya'nın başkenti Bükreş'e zorunlu iniş yaptı.
150 yolcusu bulunan uçak, İstanbul seferini yapmak üzere akşam Varşova Havalimanı'ndan havalandı.
Bomba ihbarı yapılması üzerine uçağın kaptan pilotu, Romanya Bükreş Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek iniş için izin istedi.
Yolcu uçağı, Bükreş Havalimanı’na inişini sorunsuz şekilde gerçekleştirdi.
Uçakta bulunan yolcular tahliye edilirken, Romanya polisi, uçağın kabin ve kargo bölümünde detaylı arama başlattı.
İncelemede ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.
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