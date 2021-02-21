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Dünya Yolcu uçağı motor arızası yüzünden acil inişe geçti!
Dünya

Yolcu uçağı motor arızası yüzünden acil inişe geçti!

ABD'nin Colorado eyaletinde, kalkışın hemen sonrasında arızalanan United Havayollarına ait uçağın hava alanına acil iniş yaptığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 08:45:00 -
Yolcu uçağı motor arızası yüzünden acil inişe geçti!

Denver Uluslararası Havalimanı'ndan Honolulu'ya gitmek üzere havalanan Boeing 777 tipi uçağın dakikalar içinde motorunda arıza meydana geldiği, yaşanan küçük çaplı kazada herhangi bir yaralanma hadisesinin rapor edilmediği belirtildi.

Amerikan medyasında geniş yer bulan olayda, uçaktan kopan birçok parçanın havalimanının yaklaşık 50 kilometre yakınında bulunan evlerin bahçesine ve bazı boş alanlar düştüğü, şans eseri bölge sakinlerinden yaralanan kimsenin bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, sağ motoru arızalandıktan sonra uçağın havalimanına güvenli bir şekilde geri döndüğü kaydedildi.

FAA, yaşanan kaza ile ilgili geniş çaplı araştırma yapacaklarını kaydetti.

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