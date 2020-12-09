  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yolcu uçağı Kayseri'deki yoğun sis nedeniyle Nevşehir'e indi
Aktüel

Yolcu uçağı Kayseri'deki yoğun sis nedeniyle Nevşehir'e indi

Yeniakit Publisher
2020-12-09 11:52:05 -
Yolcu uçağı Kayseri'deki yoğun sis nedeniyle Nevşehir'e indi

NEVŞEHİR (AA) - Kayseri'de sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle bir yol uçağı Kapadokya Havalimanı'na iniş yaptı.

Alınan bilgiye göre, Kayseri kent merkezinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi hava ulaşımında aksamalara neden oldu.

İstanbul Havalimanı'ndan saat 07.40'ta kalkan Türk Hava Yollarına ait THK2010 sefer sayılı Boeing 737 tipi yolcu uçağı, yoğun sis nedeniyle Kayseri Havalimanı pistini pas geçti.

Nevşehir'e yönelen uçak, saat 10.20'de Kapadokya Havalimanı'na indi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi duyurdu: BioNTech-Pfizer'in aşısı sonrası hayatını kaybetti
Sağlık

ABD Gıda ve İlaç Dairesi duyurdu: BioNTech-Pfizer'in aşısı sonrası hayatını kaybetti

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, BioNTech-Pfizer'in ürettiği aşının iki dozunun uygulandığı bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. ..
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni 'adaylık' açıklaması
Siyaset

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni 'adaylık' açıklaması

Meclis'teki bütçe görüşmeleri sırasında Cumhurbaşkanı adayı olacağına dair sinyaller veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir açı..
Alman Bild'den büyük skandal! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiler
Dünya

Alman Bild'den büyük skandal! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Alman Bild gazetesi habercilik ilkelerini çiğnedi.
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay